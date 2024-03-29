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سلطان عادل يقتحم «Top 10» لنجوم تصفيات آسيا

3/29/2024 7:18:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سلطان عادل لاعب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، ضمن 10 نجوم الذين تألقوا خلال الجولتين الثالثة والرابعة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أن سلطان (19 عاماً)، تم اختياره أساسياً في تشكيلة منتخب الإمارات على حساب الهداف التاريخي لـ ((الأبيض)) علي مبخوت، وأن سلطان رد الثقة التي أظهرها له المدير الفني باولو بينتو مدرب الإمارات، عندما سجل هدفين في المباراتين الأخيرتين أمام اليمن، وذلك بعد تألقه الرائع في نهائيات كأس آسيا في قطر 2023.

وسجل سلطان هدفاً من كرة رأسية عالية في الدقيقة 72 ليقود الإمارات للفوز على اليمن 2-1 في الجولة الثالثة، قبل أن يحرز هدفاً آخر خلال الفوز 3 - 0 في الجولة الرابعة، بعد 5 أيام، محققاً بذلك 4 أهداف في آخر 4 مباريات له مع ((الأبيض)).

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