سلطان عادل يقتحم «Top 10» لنجوم تصفيات آسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سلطان عادل لاعب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، ضمن 10 نجوم الذين تألقوا خلال الجولتين الثالثة والرابعة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أن سلطان (19 عاماً)، تم اختياره أساسياً في تشكيلة منتخب الإمارات على حساب الهداف التاريخي لـ ((الأبيض)) علي مبخوت، وأن سلطان رد الثقة التي أظهرها له المدير الفني باولو بينتو مدرب الإمارات، عندما سجل هدفين في المباراتين الأخيرتين أمام اليمن، وذلك بعد تألقه الرائع في نهائيات كأس آسيا في قطر 2023.
وسجل سلطان هدفاً من كرة رأسية عالية في الدقيقة 72 ليقود الإمارات للفوز على اليمن 2-1 في الجولة الثالثة، قبل أن يحرز هدفاً آخر خلال الفوز 3 - 0 في الجولة الرابعة، بعد 5 أيام، محققاً بذلك 4 أهداف في آخر 4 مباريات له مع ((الأبيض)).
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN29032024000110011019ID1108037984
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.