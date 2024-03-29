ألونسو يعلن استمراره في تدريب باير ليفركوزن

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، استمراره في تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال ألونسو، في مؤتمر صحافي أمس: ((هذا هو المكان المناسب بالنسبة لي. سأستمر مع ليفركوزن)).

وأضاف: ((عملي لم ينته هنا. بعد تقييم شامل، اتخذت هذا القرار المهم. أنا مقتنع بأنه القرار الصحيح)). ويمتد عقد المدير الفني مع ليفركوزن حتى يونيو 2026، لكن عمله الرائع لفت إليه أنظار أندية كبرى؛ مثل بايرن ميونيخ، وليفربول، وريال مدريد، وارتبط اسمه دائماً بالانتقال لفريق آخر. ولعب ألونسو للأندية الثلاثة التي ارتبط اسمه بها.

ويحتاج بايرن وليفربول لمدرب جديد في الصيف، حيث سيرحل توماس توخيل ويورغن كلوب عن الناديين على الترتيب.

وقال ألونسو إنه أبلغ مسؤولي النادي بشأن قرار البقاء في ليفركوزن خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي.

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