ألونسو يعلن استمراره في تدريب باير ليفركوزن

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، استمراره في تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.
وقال ألونسو، في مؤتمر صحافي أمس: ((هذا هو المكان المناسب بالنسبة لي. سأستمر مع ليفركوزن)).
وأضاف: ((عملي لم ينته هنا. بعد تقييم شامل، اتخذت هذا القرار المهم. أنا مقتنع بأنه القرار الصحيح)). ويمتد عقد المدير الفني مع ليفركوزن حتى يونيو 2026، لكن عمله الرائع لفت إليه أنظار أندية كبرى؛ مثل بايرن ميونيخ، وليفربول، وريال مدريد، وارتبط اسمه دائماً بالانتقال لفريق آخر. ولعب ألونسو للأندية الثلاثة التي ارتبط اسمه بها.
ويحتاج بايرن وليفربول لمدرب جديد في الصيف، حيث سيرحل توماس توخيل ويورغن كلوب عن الناديين على الترتيب.
وقال ألونسو إنه أبلغ مسؤولي النادي بشأن قرار البقاء في ليفركوزن خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي.
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