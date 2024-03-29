نخبة الخيول في كأس دبي العالمي اليوم

العالم على موعد مع دبي، ودبي على موعد مع العالم اليوم في نقطة التقاء الشرق بالغرب والشمال بالجنوب فهكذا كانت الفكرة، وهكذا جاء التطبيق مع ((كأس دبي العالمي))، فمنذ انطلاقتها القوية قبيل نهاية الألفية الثانية، دخلت بها ومعها هذه الرياضة الألفية الثالثة، انطلاقاً من مضمار ند الشبا في سنة 96 من القرن الماضي، وصولاً إلى أيقونة المضامير العالمية ((ميدان))، وفي نسختها الثامنة والعشرين، وفي ليلة تمتد في مضارب العرب في المدينة التي لا تنام، وهي الأسرع نمواً والأكثر تطوراً في عالم اليوم.. إنها الليلة الكبيرة للقاء الكبار.

دبي ودولة الإمارات هما المنارة ونقطة الالتقاء التي تشكل مع الحواضر الخليجية الشقيقة، الحاضنة التي أعادت الخيل إلى مرابطها العربية.. ففي بطولة البحرين الدولية التي يستضيفها مضمار راشد في المنامة في نوفمبر، يذهب العالم إلى هناك، ويعود إلى دبي لمواصلة كرنفال كأس دبي العالمي، الذي يمتد من أواخر أكتوبر، ثم يتوجه الركب إلى الدوحة في شهر فبراير وتحديداً إلى مضمار الريان للمشاركة في مهرجان سمو أمير قطر، ويعود إلى دبي لتكملة ما بدؤوه، قبل أن يختتموا جولتهم الخليجية في ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض وكأس السعودية، لتبدأ الاستعدادات بالتحضير لكأس دبي العالمي.

بموقعها الجغرافي المتميز، وانفتاحها على الحضارات والشعوب، اغتنمت دبي مزايا عديدة سخرتها في خوض سباق التميز في مجالات السفر والضيافة والتجارة، فـانطلقت ((طيران الإمارات)) راعية اللقب في كأس دبي العالمي منذ البداية لتربط العالم القديم بالجديد، والبعيد بالقريب، لتصبح أول نقطة يلتقي فيها الجميع، وينطلق منها الجميع، ولديها طيران خاص للخيول عبر (جناح) إمعاناً في ضمان سلامتها، فأصبحت قيمة مضافة إلى البنية التحتية القوية التي جعلت من دبي المدينة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق، إضافة إلى تميز خدماتها الحيوية الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة وعملت على تطوير قدراتها في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة كما عنيت بتوفير أفضل خدمات الاتصالات والربط الرقمي، لتصبح في مقدمة المدن الذكية. ولكل تلك الأسباب، أصبحت دبي تنتظر العالم، وهي جاهزة لاستقباله بفنادقها الراقية ومزاراتها السياحية المتميزة وشواطئها اللازوردية الساحرة.

أمسية كأس دبي العالمي اليوم ستكون حافلة بالإثارة والمفاجآت، وللجمهور المحلي والعالمي أن يتوقع شيئاً لم يره من قبل على أرض المضمار، وجنباته وسمائه، إذ استعد لاستقبال عشرات الآلاف من الجماهير، عملاً بمبدأ أن الجميع فائزون! فالأجواء العائلية في شهر رمضان الكريم، تمتزج بالإثارة والدهشة والمنافسة التي تحبس الأنفاس، في وجود أفضل الخيول العالمية على الأرضيتين الرملية والعشبية، ولمسافات تمتد من 1200 متر إلى 3200 متر، كما أن كرم الضيافة وروعة المكان التي توفر الإحساس بالراحة والطمأنينة والسعادة النفسية والروحية، سيكونان ممزوجين بمكاسب مالية ضخمة، تسعد الحاضرين، وتملأ قلوبهم فرحاً.

اللجنة المنظمة لكأس دبي العالمي رصدت قرابة 400 ألف درهم جوائز لترشيحات الجمهور، و200 ألف درهم لمسابقات ستيل ستيكس، وجوائز أخرى لأجمل ابتسامة، وأفضل الخيل مظهراً، وسيارة لصاحب الحظ السعيد، وغيرها من الجوائز، ويتقاسم أهل الخيل 30.5 مليون دولار، مع مكافآت تشجيعية لخيول الكرنفال بقيمة إجمالية تصل إلى 4 ملايين دولار.

وسيتمكن المشاهدون في 150 دولة في قارات العالم الست من متابعة الحدث على الهواء مباشرة عبر 40 شبكة تلفزيونية ناقلة لأمسية كأس دبي العالمي 2024 التي يبلغ مجموع جوائزها 30.5 مليون دولار.

ومن الشبكات الإعلامية التي تشارك أول مرة في نقل الحدث، القناة السعودية الرياضية، التي ستكون بجانب قنوات دبي ريسنغ وياس، إضافة للقنوات العالمية مثل فوكس سبورت وستار بلس وإي إس بي إن وسوبر سبورت وفيابلاي، كما تقوم منصة شاهد - إحدى العلامات التابعة لمجموعة ((إم بي سي)) ببث وقائع أمسية كأس دبي العالمي مباشرة لقاعدتها الكبيرة من المشاهدين على نطاق العالم العربي وأوروبا، وتقدم المنصة فيديو عند الطلب المرة الأولى عربياً، كما تقوم بالتغطية منصة ((يورو فيشن سبورت)).

ووعد المنظمون الجمهور بحفل ختام لم يشهدوا مثله من قبل إذ سيتم استخدام أحدث طائرات (درون)، وتوظيف تقنيات الليزر والإضاءة لإعادة تعريف حدود المشهد البصري، فستشارك 4000 طائرة درون متخصصة بتقديم عروض بايروتكنيك فريدة من نوعها بتقنيات الإضاءة LED، ضمن تجربة طيران مثيرة للإعجاب. (مع العدد إصدار خاص بكأس دبي العالمي)

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