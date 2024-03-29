من يقف وراء هجوم روسيا؟

البعض ينظر إلى تحذيرات الإدارة الأمريكية لروسيا في شأن العملية الإرهابية التي تبناها تنظيم «داعش» الإرهابي في قاعة احتفالات «كروكس سيتي هول» قبل وقوعها بأيام على أنها من تدبير الغرب، وواشنطن تحديداً، بعدما نجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي تضمنه ليحكم روسيا لمدة ست سنوات جديدة، وهي فترة كافية لرسم خريطة الطريق لبلاده في مرحلة مقبلة. وهذه وجهة النظر هي الأكثر تداولاً وشعبية رغم إسراع أوكرانيا والغرب عموماً إلى نفي صلتهم بالعملية، ورغم تبني تنظيم «داعش» للعملية الإرهابية.

بالنسبة لي، تحذيرات الإدارة الأمريكية بعيدة كلياً عن نظرية المؤامرة على أقل تقدير في هذه الحادثة، ومن وجهة نظري هناك ثلاثة أسباب هي: السبب الأول له علاقة بعلم تحليل البيانات والمعلومات.

وهو منتشر ويحظى باهتمام بشكل كبير في دوائر وأجهزة الاستخبارات الغربية، ويقوم هذا العلم في المرحلة الأولى على جمع المعلومات من خلال متابعة المحادثات (chatting) بين أفراد تلك الجماعات التي يتم مراقبتها وتتبعها في وسائل التواصل الاجتماعي ومن ثم يتم الانتقال إلى مرحلة التحليل بهدف معرفة حركتهم.

وقد حدث هذا على سبيل المثال في بداية الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تم رصد حركة الأشخاص الهاربين من الحرب من أوكرانيا، فكانوا مثلاً يريدون معرفة نوعية الناس الذين يذهبون إلى بولندا ونوعية الذين يذهبون إلى المجر.

السبب الثاني: كما أعتقد أن له علاقة بمعرفة الغرب وإدراكهم لرد الفعل الروسي في حال استطاعت التحقيقات الروسية من كشف المعلومات حول من يقف وراء هذه العملية بل إن الخطاب الرسمي الروسي توعد الغرب صراحة بالرد المناسب إذا ما اتضح له أن دولة غربية ما قد دعمت تلك العملية الإرهابية.

أما السبب الثالث: وهو الأكثر موضوعية من وجهة نظري، فهو نجاح تنظيم «داعش» في اختراق روسيا، وهذا يحمل إشارة غير مريحة للغرب عموماً من حيث إمكانية وقدرة تنظيم «داعش» على اختراق تلك الدول، وربما فرنسا ودول وسط أوروبا مثل بلجيكا، فهي من المناطق «الرخوة» أمنياً مقارنة بروسيا، وحتى بباقي دول أوروبا الغربية بما فيها بريطانيا كل ذلك مقارنة بروسيا.

وبالتالي فإن تداعيات هذه العملية الإرهابية قد تتوسع وعليه تكون مسألة توظيفهم أمريكياً للهجوم على روسيا مستبعداً لأن الإرهاب بطبيعته يتصف بـ«الخسة والخيانة»، فقد يهاجم عدوك اليوم وغداً قد يهاجمك أنت ويعتدي على استقرارك وأمنك.

يبقى علينا أن ندرك ونعرف أن الإرهاب بشكل عام وتنظيم «داعش» على وجه الخصوص بدأ يغادر الشرق الأوسط ويبحث عن مناطق أكثر أمناً له حتى يتمكن من ممارسة هوايته الإجرامية، وإذا كان هذا التنظيم قد انتشر في القارة الأفريقية ويقوم بعمليات عسكرية إلا أن صيته الإعلامي ليس له ذلك الصدى الكبير والمؤثر، وهو عامل نفسي واستراتيجي مهم جداً للإرهابيين.

فمنذ تأسيس تنظيم «القاعدة» في أفغانستان وصولاً إلى تنظيم «داعش» الذي تفنن في إجرامه، حيث كان حريصاً على بثه ونشره إعلامياً بهدف خلق حالة رعب كبيرة بين الناس، وبالتالي فهو بدأ ينتشر في الغرب وفق استراتيجيته المعروفة بأنه يخفت فترة الضربات القوية، ولكنه يرجع بعدما يطمئن على سكون الضربات ضده.

تركيز الغرب عموماً على الحرب الروسية-الأوكرانية والعمل على هزيمة بوتين بأي شكل صرف أنظار الأجهزة الأمنية الغربية عن التركيز على نشاطات تنظيم «داعش»، وهذا كان متوقعاً منذ بدء الحرب لأن استغلال الجماعات والتنظيمات الإرهابية انشغال العالم بقضايا أخرى يعني فتح المجال لنشاطهم، وقد حدث ذلك خلال أزمة فيروس كورونا، واليوم يتكرر مع روسيا، بعض القضايا معالجتها تحتاج إلى تكاتف جميع الفاعلين الدوليين من دول ومنظمات ومنها أهم هذه القضايا مكافحة الإرهاب.