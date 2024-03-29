زايد.. والذكرى العطرة

عشرون عاماً انقضت على رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي تصادف ذكراه التاسع عشر من شهر رمضان. وتجسد المناسبة قيم الوفاء لإرث القائد المؤسس في العمل الإنساني والحرص على مواصلة نهجه في العطاء ومد يد العون، ولا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية الشقيقة والعالم الإسلامي أجمع تتذكر الفقيد بشجن وفير!.

فالمغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بنى الإنسان وعمَّر المكان، وترك في كل الإمارات بصمة لا تمحوها السنوات.

إن دولة الإمارات العربية المتحدة التي أسسها ((زايد)) على المحبة والخير كانت ولا تزال رمزاً للتسامح والمودة ومد يد العون والمساعدة لجيرانها ومحيطها العربي، وفي كل عام في ذكرى رحيل الباني المؤسس تحيي دولة الإمارات ((يوم زايد للعمل الإنساني))، الذي يصادف يوم ذكرى وفاته، رحمة الله عليه.

وذلك، عندما أعلن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، أن عام 2017 في دولة الإمارات سيكون عام الخير، ليكون تركيز العمل خلاله على 3 محاور رئيسة، هي:

((ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص لتؤدي دورها في خدمة الوطن، والمحور الثاني ترسيخ روح التطوع وبرامجه لفئات المجتمع كافة، والمحور الثالث ترسيخ خدمة الوطن في الأجيال الجديدة كإحدى أهم سمات الشخصية الإماراتية، لتكون خدمة الوطن رديفاً دائماً لحب الوطن، الذي أسسه زايد الخير وطناً لخدمة وخير الإنسانية جمعاء)).

أما عام 2018 فكان أيضاً عام الوفاء والعرفان للقائد الذي خلد ذكره في صفحات ناصعة في كتاب تاريخ زعماء الإنسانية والمواقف المشرفة لرفعة وتقدم أوطانهم ونصرة وعون شعوب الأرض المحتاجة والمستضعفة، حيث حمل شعار ((عام زايد)) بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد.

لقد استطاع مؤسس دولة الاتحاد وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن يرسخ قيم الود والتسامح والعطاء في نهج وسياسة دولة الإمارات، ما كان له الأثر الكبير لجعلها تتبوأ المراتب الأولى إقليمياً، وتنافس بقوة عالمياً في سيادة القانون والعدالة الاجتماعية والعطاء والإحسان في المساعدات الإنسانية، وذلك في تقرير مشروع العدالة العالمي.

كان ذلك إيماناً وتفهماً منه كونه حاكماً وقائداً ملهماً بقيم الحق والعدل وبأن العدالة الاجتماعية تعد مبدأً أساسياً من مبادئ التعايش السلمي والتسامح بين الأمم، وهي أكثر من مجرد ضرورة أخلاقية، فهي أساس الاستقرار الوطني والازدهار العالمي لشعوب الأرض.

لقد استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن تمثل نموذجاً للعطاء الإنساني، ما يؤكد أنها ماضية بثبات على نهج مؤسسها وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد عندما حصدت المراكز المتقدمة في العطاء وعمليات الإغاثة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال تبنيها نهجاً إنسانياً ينطلق من ثوابت وأسس واضحة الرؤى ذات أبعاد إنسانية وأخلاقية لأن فلسفة العمل الإنساني الإماراتي تنطلق من ثوابت واضحة تعلي من قيم التضامن مع الشعوب والمجتمعات في أوقات الأزمات والكوارث.

إن المراكز المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات في الأعوام السابقة والحالية والتحسن المستمر في ترتيب الإمارات ضمن كبار المانحين الدوليين للمساعدات الخارجية، جاءت نتيجة الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في الارتقاء بقطاع المساعدات الخارجية الإماراتية، وهذا ما تؤكده تصريحات المسؤولين الأمميين بتصدر دولة الإمارات قائمة الدول المانحة للمساعدات.

وإثباتها من خلال بعثاتها الإنسانية ومبادراتها المبدعة والبناءة على هذا الصعيد أنها جديرة باحتضان المبادرات الأممية لما تمثله من مكانة عالية لدى الشعوب التي تواصلت مع بعثاتها واستفادت من مساعداتها، ولما تتمتع به أيضاً من مصداقية دولية تمنح العمل الأممي من دولة الإمارات ما يحتاج إليه من عوامل النجاح والاستدامة)).

رحل ((زايد الخير)) في وقت كانت الأمة العربية بأسرها في أمس الحاجة إلى سياسته الحكيمة وفكره الناصح المشبع بقيم العدالة والعطاء والتسامح وحب الخير، رحل بجسده وبقي بأثره ونستذكر كل يوم خيره وبقيت ذكراه العطرة راسخة في أذهاننا إلى الأبد، رحمه الله وطيب ثراه.