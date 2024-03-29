برناردشو ناقداً ساخراً (1-2)

أجمع نقاد الأدب الانجليزي ومؤرخوه على أن ((برنارد شو)) فخرُ الأدبِ الإنجليزي وعبقريه، في العصور المتأخرة، وأن الغرب له أن يباهي به، وبأدبه وفلسفته، لِمَ لا ورواياته قد مُثلت في أمريكا وألمانيا قبل أن تمثل في مسقط رأسه!. وسبب ذلك أن رواياته هزلية، ذات طابع فلسفي، فيها نقد عميق لمجتمعه، ووصف للمظاهر الفاسدة فيه.

وقد اشتُهر ((شو)) بنقده للغربِ بوجه عام، والمجتمع البريطاني بشكل خاص، لاسيما العصرِ الفِكتوري الذي بلغت فيه الإمبراطورية البريطانية أَوْجَهَا. ولقد وصفهم بالحمق، ونعتهم بالغباء، وظل يلح في ذلك؛ حتى أدخل الشك نفوسهم. قال أحد الدكاترة بعدما قرأ كلامه: ((لابد من أن نكون نحن الانجليز أغبياء، لأن برنارد شو العبقري يصفنا بذلك))!.

أما برنارد شو نفسه، فقد كان معجباً بنفسه كثيراً، فقد كان يدعي أنه أعظم من شاعر الإنجليز ((شكسبير))، وأعظم من شاعر الطليان ((مِلتون))، وكان يصفهما بالغَبِيَّين.

يُذكر أن أصحابه وتلامذته ومريدوه سألوه أن يكتب لهم سيرة حياته، فأجابهم: ((سيرتي الذاتية ليست مهمة، فأنا لم أقتلْ أحداً، وليس لدي مغامرات بطولية، أو أي شيء استثنائي، بل على العكس من ذلك، وقد ترجمت كل ما حصل معي إلى روايات ومسرحيات، اقرأوها أو شاهدوها إن أحببتم، وستجدون قصتي كاملة)).

وفي عام 1939 نُشِرت سيرتُه الذاتية بعنوان ((شو يُفصح عن نفسه))، وطبع بعد ذلك بعنوان ((ست عشرة صورة شخصية)). وعلى الرغم من أن حياة ((شو)) تناولها الكثير من الكُتاب، إلا أن كتاباتهم جاءت مختلفة عما تجده في ما كتبه شو عن نفسه، وقد خصص فصولاً رد فيها عليهم؛ مصححاً لغلطاتهم، ومبيناً لهفواتهم. ومما يحسب لشو أنه طالع كتاب هاريس ((جورج برنارد شو)) الذي ترجمهُ فيه، فوجد فيه أخطاءً ومغالطاتٍ كثيرة، عمل على تصويبها وتصحيحها، ليخرج الكتابُ في نسخته الأخيرة صحيحاً جميلاً.