أرجوك لا تلمس ذلك الطفل!

جمعتني مائدة إفطار بسيدة تعيش تجربة الأمومة للمرة الأولى، وهي على صغر سنها وقلة خبرتها، سيدة شديدة التوجس والحذر، قالت لي بشكل مفاجئ ونحن نخوض شجون أحاديث مختلفة: لدي موضوع يصلح أن يكون فكرة لمقال! وهي جملة لطالما سمعتها مئات المرات، لأن الناس خلال ساعات يومهم يمرون بالعديد من المواقف ويرون الكثير من البشر والتصرفات، لذلك يحبون أن يتبادلوا الحوار حول تلك المواقف من وجهات نظر مغايرة، خاصة وأننا نعيش داخل مجتمع متعدد الثقافات، يتيح مجالاً لتباينات كثيرة في المواقف.

طرحت المرأة فكرتها على شكل سؤال: ما رأيك في هؤلاء الغرباء الذين يتجرؤون على الاقتراب منك أو لمس طفلك ومحاولة التعبير عن إعجابهم به؟ ألا يعتبر ذلك سلوكاً خطأ وغير مقبول؟ ألا يعبر عن حالة من التطفل والتعدي على الخصوصية الشخصية للآخر؟ لقد كانت تعبر عن مقدار انزعاجها من تصرف صبيين اقتربا بشكل مبالغ فيه من طفلتها في عربتها الخاصة وبحضور والدتهما التي لم تحرك ساكناً!

في معظم الثقافات، لا يجوز لك اقتحام الحيز الخاص الذي يتحرك فيه شخص آخر أو محاولة لمسه أو الإشارة إليه بيده أو إصبعه، فهذه كلها دلالات على التعدي المباشر وعدم الاحترام وقد يصل الأمر إلى تهمة الإضرار أو محاولة الاعتداء، ومن هنا وجب على الأمهات التنبيه على أطفالهن، وخاصة في الأماكن العامة، بعدم الاقتراب من أي طفل أو أي شخص، ومحاولة لمسه أو تقبيله أو إظهار الإعجاب به بإعطائه قطعة حلوى مثلاً، فهذا كله قد يفهم بشكل خاطئ باعتباره تصرفاً مستهجناً وغير مقبول.

أبديت تفهماً واتفاقاً تاماً مع وجهة نظر الأم وخوفها وانزعاجها، وإصرارها على الحفاظ على خصوصية ابنتها وحريتها في أن تخرج مع والدتها في إطار التعرف على الفضاءات العامة دون أن يتعرض لها أحد بأي شكل من الأشكال.

لنتذكر ذلك التحذير الذي نراه في أماكن مختلفة والذي يحذرنا أنه ليس لنا أن نمد أيدينا لنلمس ذلك المنتج أو تلك البضاعة.. وتلك مجرد بضاعة فما بالنا بطفل إذن؟