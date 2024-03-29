سعادة العطاء

قديماً قالت العرب في حكمتها: ((إنّ الشيء لا يُستغرب إذا جاء من معدنه)) ولعمر الحق إن في أخلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، من المناقب والشمائل ما تستحق الكتابة الخالدة كي تكون نبراساً تهتدي به الأجيال، وإن من يقرأ السيرة الذاتية البديعة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الموسومة بعنوان (قصتي: 50 قصة في خمسين عاماً) سيرى الجذور العميقة لتلك التربية الباهرة التي تلقّاها من والديه الكريمين.

وكيف أنّ والدته طيبة الذكرى المغفور لها الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان كانت تُعطيه فطوره كل صباح لتعلم بعد ذلك أنّه كان يقسم حصّته من الطعام بينه وبين فرسه في تلك السن المبكّرة من العمر، فإذا كانت هذه هي نفسيّة صاحب السمو حين كان في يفاعة الصبا، فما الظن به حين يصبح قائداً ومسؤولاً عن أبناء وطنه وعن الإنسان في شتى بقاع المعمورة ؟ لا شك أن إنساناً يفكر بهذه الطريقة هو ذلك الإنسان الذي سيقول بصوت مرتفع، وبإحساس عميق بالمسؤولية التي تجمع بين القول والفعل ((سعادتنا في العطاء، وشرفنا في خدمة المحتاج)).

بهذه الكلمة المفعمة بكل معاني الإنسانية افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصوته الأصيل تدوينة قصيرة جداً كتبها على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي ليؤكّد من خلالها عمق انتمائه لإنسانيته الرحيمة، وليفسّر لكلّ من يعرفه ويتابعه سرّ هذا العطاء المتجدّد في شخصيته المعطاءة التي تلقّت فيض البذل والعطاء منذ بواكير الصبا ليظلّ هذا الخُلق الكريم ملازماً له طول حياته الميمونة بالخير والإحسان، والتي تتجسّد في شكلها العملي في مجموعة المبادرات التي تحمل اسم صاحب السمو ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)) .

حيث شهد حفلها السنوي واطلع على التقرير السنوي للأعمال عن العام 2023م، وتعبيراً عن سعادته الغامرة بهذه الإنجازات كتب على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي كلمة ثمينة قال فيها: ((شهدتُ اليوم الحفل السنوي لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، واطلعنا على التقرير السنوي لأعمال المؤسسة.. إجمالي الإنفاق خلال عام بلغ ملياراً وثماني مئة مليون درهم وعدد المستفيدين من برامج المؤسسة 111 مليون شخص في 105 دول)).

إنّ هذه المتابعة المسؤولة من لدن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأعمال هذه المؤسسة العظيمة تعكس حرصه البالغ على فاعلية هذه المؤسسة شأنها في ذلك شأن كلّ مؤسسة يوعز صاحب السمو بإنشائها، ويتابع مشاريعها التنفيذية كي يطمئن بنفسه على سلامة مسيرة هذه المؤسسات، وأنها تقوم بالأعمال الموكولة إليها على خير وجه، وإنّ الأرقام التي ذكرها صاحب السمو هي خير دليل على حجم الإنفاق الكبير الذي تبذله المؤسسة، والمساحة الواسعة التي تغطيها والأعداد الضخمة للمستفيدين من عطاء هذه المبادرات الكريمة التي تجسد قمة الإحساس بالمسؤولية الإنسانية في شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي اختصر كل شيء، وعبّر أروع تعبير عن موقفه من هذا العطاء الجزيل حين قال:

((سعادتنا في العطاء وشرفنا في خدمة المحتاج)) وليؤكّد على عمق الجذور لنعمة العطاء في بلد الخير والعطاء حين تابع قائلاً: ((بلدنا محظوظة بالخير اللي نفعله، والبلاء يرتفع بالصدقة)) لتكون هذه الكلمة الأخيرة هي سرّ السر في روعة هذا العطاء الذي تتميز به دولة الإمارات عبر مسيرتها الحضارية الطويلة.

ثم ختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذه التدوينة الثمينة بقوله: ((مسيرة الخير مستمرة، وعزيمتنا في العمل الإنساني راسخة، وبلادنا ستظل منارة للخير والعطاء بإذن الله)) مؤكّداً بذلك رسوخ هذه الأخلاقية في شخصيته على المستوى الشخصي، وفي مسيرة الدولة التي نشأت على أيدي رجالٍ كرام ما عرف لهم الزمان مثيلاً في الكرم والسخاء وإغاثة الملهوف ونصرة الضعيف والمحتاج، ولتظلّ الإمارات ممدودة اليد بالعطاء وفعل الخيرات وتخفيف اللوعات والإسهام الفاعل في مساعدة الإنسان لأخيه الإنسان.