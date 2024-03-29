«فيزا» تطلق 3 حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمنع المخاطر والاحتيال

أعلنت ((فيزا))؛ الشركة المتخصصة عالمياً بمجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، عن إطلاق 3 حلول جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمنع المخاطر والاحتيال، وذلك في إطار سعيها المستمر لتوسيع أعمالها العالمية بمجال خدمات القيمة المضافة.

وتشكل المنتجات الجديدة، جزءاً من مجموعة الحلول الشاملة والمتكاملة ((Visa Protect))، حيث تهدف للحد من الاحتيال الذي قد يحدث عبر عمليات الدفع الفوري بين الحسابات، وتلك التي تتم بدون وجود البطاقة، بالإضافة إلى المعاملات التي تتم داخل وخارج شبكة ((فيزا)).

وتعتبر ((Visa Protect)) جزءاً من مجموعة واسعة من خدمات القيمة المضافة التي توفرها ((فيزا)) والتي توسعت لتضم نحو 200 منتج، تشمل خمس فئات عالية الطلب: قبول المدفوعات، والاستشارات، والإصدار، والخدمات المصرفية المفتوحة، والحماية.

ولمساعدة العملاء على تجاوز عدد متزايد من التعقيدات، جمعت ((فيزا)) عقوداً من الخبرة والاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي ومنع الاحتيال، والتي شهدت تكريسها لنحو 10 مليارات دولار على مدار السنوات الخمس الماضية لوحدها في مجالي التكنولوجيا والابتكار، للمساعدة في الحد من الاحتيال وتعزيز أمن الشبكات.

وقال والتر ليروني، نائب رئيس ((فيزا)) للاستشارات وخدمات القيمة المضافة في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: في مجتمع اليوم المعتمد على الحلول الرقمية، تركز ((فيزا)) على تمكين مجموعة متقدمة من حلول المخاطر والاحتيال لضمان حماية بيانات المستهلك أينما تمت المعاملات.

وتعتمد هذه الحلول الثلاثة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تكنولوجيا ((فيزا)) الفريدة من نوعها وابتكاراتها وتراثها الممتد على 30 عاماً في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى خبرتنا بمجال استشارات المخاطر وممارسات الخدمات المدارة.

ويعد الأمن ومنع الاحتيال أمراً في غاية الأهمية لشركة ((فيزا))، ففي العام الماضي، ساعدت ((فيزا)) في منع أنشطة احتيالية بقيمة 40 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف الرقم المسجل في العام 2022.

وتطرح الشركة حالياً 3 حلول بهدف تلبية احتياجات العملاء والاستفادة من خبرة الشركة المعمقة في مجال الذكاء الاصطناعي منها توسيع نطاق خدمتي ((تصريح فيزا المتقدم))، و((مدير مخاطر فيزا)) للمدفوعات التي لا تتم عبر بطاقات ((فيزا)).

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