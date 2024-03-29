الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال نائب قائد وحدة الصواريخ في «حزب الله»

نفذت إسرائيل أعنف هجماتها منذ شهور على محافظة حلب في شمال سوريا في وقت مبكر من يوم أمس، كما قالت إنها قتلت قيادياً بارزاً في جماعة ((حزب الله)) بلبنان، بالتزامن أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، أوامره بـ((توسيع نطاق الحملة في الشمال)) بعد تقييمه للوضع في القيادة الشمالية..

وقال الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، إنه قتل علي عبدالحسن نعيم، نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لجماعة ((حزب الله)) في غارة جوية على منطقة البازورية في قضاء صور بجنوب لبنان. وبحسب الجيش الإسرائيلي ((يعتبر نعيم مصدراً هائلاً للمعرفة في الجماعة الإرهابية، وقائداً في مجال الصواريخ.)) وأضاف الجيش الإسرائيلي: ((كما كان أحد القادة المسؤولين عن الصواريخ الثقيلة ذات الرؤوس الحربية، وعن شن هجمات، وتخطيطها، ضد مدنيين إسرائيليين)).

وفي سوريا، قالت وزارة الدفاع السورية إنه خلال الغارات الإسرائيلية تم قصف عدة مناطق في جنوب شرق محافظة حلب في حوالي الساعة 1:45 صباحاً بالتوقيت المحلي (2245 بتوقيت غرينتش الخميس) مما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين والعسكريين. وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية لـ((رويترز)) إن 33 سورياً وخمسة من مقاتلي حزب الله قتلوا في الغارات. وذكر أحد المصادر أن أحد مقاتلي حزب الله كان قائداً ميدانياً محلياً قتل شقيقه في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان في نوفمبر الماضي.

وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي اوامره بتوسيع الحملة العسكرية ضد ((حزب الله)). ونقلت صحيفة ((يديعوت احرونوت)) في موقعها على الإنترنت ((واي نت)) عن غالانت قوله: ((لقد انتقلنا من مرحلة الصد إلى ملاحقة عناصر حزب الله بنشاط، وأينما اختبأوا سوف نصل إليهم، بما في ذلك في الأماكن البعيدة مثل دمشق وما وراءها)).

وقال غالانت: ((سوف نزيد من معدل الهجمات ونوسع عملياتنا-هذا هو ما نقلته خلال الأسبوع الجاري لوزير الدفاع الأمريكي أوستن فى واشنطن، وإلى المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوكشتاين، وآخرين - وهذا هو ما أصدرت تعليماتى بشأنه لقوات الدفاع الإسرائيلية في القيادة الشمالية)).

وذكر الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع أن طياري سلاح الجو كثفوا التدريبات على شن غارات بعيدة المدى عبر الحدود الشمالية في إطار استئناف أنشطة تدريب عادية في الأسابيع القليلة الماضية بعد تعليقها مع بداية حرب غزة. وأضاف في بيان ((سيركز برنامج التدريب على زيادة جاهزية سلاح الجو الإسرائيلي للحرب في الساحة الشمالية وفي ساحات أخرى خلال القتال الطويل)). وذكر أنه سيتضمن تدريبات على شن ((غارات واسعة النطاق وبعيدة المدى والتحليق في عمق أراضي العدو)).

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