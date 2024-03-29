لبنان يستعد للتحرك دولياً لمواجهة النزوح السوري

فيما انكفأت السياسة، مع تراجع الحركة الداخلية في الملف الرئاسي وترحيله إلى ما بعد عطلة الأعياد التي أعطت فرصة لشراء مزيد من الوقت، في ظل التخبّط والإرباك وغياب أفق الحلول لشدّة ارتباطها بالحدث الإقليمي الأم.

قفز إلى الواجهة مجدّداً موضوع النزوح السوري في لبنان، مع ارتفاع منسوب الكلام عن أن الدولة تعتزم التحرّك دولياً لمواجهة ملف النازحين، عبر وفد يزور الأمم المتحدة ويقدّم مذكرة، يطلب فيها لبنان من المنظمة الدولية إنقاذه من النزوح البشري السوري، وقد باتت نسبته تتجاوز الـ40 % من الشعب اللبناني، وفق التقديرات.. فهل يمكن أن يمهّد هذا الكلام لفتح باب ((العودة)) في المرحلة المقبلة؟

وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، اقترحت أوساط سياسية عبر ((البيان)) أن يطلب لبنان من الأمم المتحدة رعاية الخروج السوري من لبنان، على أن تواكب هذه الخطوة وفود سياديّة تزور عواصم القرار والفاتيكان لدعم خطّة عودة النازحين السوريين إلى ديارهم. علماً أن الموقف الدولي من قضية النزوح ((القديم)) و((المستجدّ)) كان، حتى الأمس القريب، غير مشجّع للعودة الطوعيّة للسوريين، باعتبار أن الأرضية السورية غير جاهزة بعد لاستقبالهم.

في حين كان الناطق الرسمي للإتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل يوينو، أعلن أنه ((لا عودة للنازحين السوريّين في الوقت الحالي، ويجب مساعدتهم في لبنان))، مع إشارته إلى أن ((الاتحاد يتّكل على التقييم الذي تجريه وكالات الأمم المتحدة المتخصّصة، ولا سيّما المفوضية العليا للاجئين))، ليخلص إلى القول إن ((ظروف عودة النازحين إلى سوريا، بكرامة وطواعيّة، غير متوافرة)).

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