ثالوث الجوع والعطش والمرض يهدد حياة السودانيين

وسط زخات الرصاص ودوي المدافع، يعاني السودانيون من ثالوث الجوع والعطش والمرض مع توقف الخدمات الضرورية من مياه وكهرباء ومرافق صحية.

استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، جعل من واقع الحياة في البلاد جحيماً لا يطاق، إذ انعكس ذلك حتى في الولايات الآمنة التي احتضنت ملايين من سكان الولايات الملتهبة الذين تشاركوا مع مجتمعاتها المضيفة الخدمات الشحيحة هناك، فتضاعف العبء.

حوالي سبعة ملايين سوداني نزحوا من الخرطوم بسبب الحرب من جملة سكانها المقدر عددهم بعشرة ملايين نسمة، بينما بقي من بقي منهم تحت دوي المدافع ورحمة الظروف القاسية التي فرضها القتال، ومع تطاول الشهور تفاقمت المعاناة الإنسانية ليس في العاصمة الخرطوم فحسب، بل تمددت مع تمدد رقعة الحرب، وبات الملايين من السودانيين يتهددهم الجوع والعطش والمرض.

تفيد بعض الأسر التي فضلت البقاء تحت دوي المدافع في الخرطوم أن انقطاع التيار الكهربائي لساعات ممتدة أضاف أعباء جديدة لميزانية المواطن المنهارة أصلاً مثل عبء شراء الفحم لعدم وجود الغاز وتوقف المواقد الكهربائية.

حيث بلغ سعر جوال الفحم الخشبي حوالي 50 ألف جنيه في بعض مناطق جنوب الخرطوم، بجانب العبء الآخر المتمثل في فاتورة شراء المياه التي وصل سعر البرميل الواحد لمبلغ 15 ألف جنيه.

ولا تزال العديد من محليات ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة وولايات دارفور في حالة انقطاع للكهرباء لأسابيع فيما تواصل الانقطاع في خدمة الاتصالا وشرق النيل، الأمر الذي انعكس سلباً على مجمل الأوضاع المعيشية وقطاعي الصحة والخدمات.

ومع انقطاع التيار الكهربائي شهدت أسعار الخبز زيادة مطردة، وذلك باعتبار أن معظم المخابز التي كانت تعتمد على الكهرباء أضحت الآن تدفع فاتورة الوقود، إذ وصل برميل الوقود إلى أكثر من مليون جنيه، الأمر لم يقتصر على المخابز الآلية فقط، بل امتد حتى للمخابز (البلدية) التي تحتاج هي الأخرى للوقود من أجل تشغيل (العجانات)

وتتفاقم الأوضاع الصحية مع كل يوم جديد، في ظل تردي الخدمات العلاجية مع استمرار توقف وخروج المئات من المستشفيات العامة والمتخصصة عن الخدمة ، بجانب النقص الحاد في الحصول على الأدوية خاصة المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة، مع غلاء أسعارها في حال توفرت.

فيما لا تزال مناطق واسعة بالعاصمة الخرطوم والولايات تعاني من شح مراكز غسيل الكلى، بجانب غياب عمليات التحصين للأطفال.

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