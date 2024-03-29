ملف المصالحة الوطنية في ليبيا.. خلافات تربك المشهد

بدأ العد التنازلي لانطلاق المؤتمر الوطني للمصالحة الوطنية، في ليبيا، والمزمع عقده بمدينة سرت في 28 أبريل المقبل، برعاية المجلس الرئاسي الليبي والاتحاد الأفريقي، وسط حالة من الخلافات بين الفرقاء تربك المشهد.

آخر المشكلات التي عكست حالة الانقسام إعلان ممثلي القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تعليق مشاركتهم في اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة؛ بسبب ما وصفوه بـ((تصرفات النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، خاصة رفضه ضم قتلى وجرحى ومفقودي القوات المسلحة العربية الليبية إلى الهيئة العامة المختصة)). مؤكدين أن موقفهم سيستمر حتى يعاد النظر في إدارة ملف المصالحة.

معوقات

في هذا الإطار، أوضح خبير العلاقات الدولية محمد ربيع الديهي، في تصريحات خاصة لـ ((البيان))، أن ليبيا تشهد حالة من الانقسام برغم الجهود الأممية.

مشيراً إلى أهمية إتمام المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار بالداخل الليبي، خاصة وأنه منذ العام 2011 وليبيا تعاني حالة من عدم الاستقرار ما بين صراعات وانقسامات داخلية، وما بين حكومة في الشرق وأخرى في الغرب، وأزمات متتالية وصراع مسلح بين أطراف مدعومة إقليمياً ودولياً على الثروات الليبية، خاصة في منطقة شرق المتوسط، وكذلك فكرة القبلية التي تعرقل في بعض الأحيان مسار أي تفاوض.

واستعرض أبرز المعوقات التي تسبب فشل التوصل إلى اتفاق في ليبيا، وفشل الجهود الأممية في تحقيق مآلاتها في كثير من الملفات، ومنها: اتساع الفجوة بين الفرقاء مع وجود انقسامات شديدة بينهم، علاوة على الاختلاف في وجهات النظر والانقسام حول شكل الحكومة والمسار التفاوضي، وما بعد الانتخابات في ليبيا.

وأكد أن المصالحة تتم بناء على وحدة الصف الليبي والفرقاء، وانسحاب كافة الفصائل والجماعات المسلحة المدعومة من دول أجنبية، إضافة إلى اصطفاف الشارع الليبي وأبناء الدولة الليبية حول المؤسسات الوطنية للدولة، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة ومن ثم تشكيل لجنة لوضع الدستور.

تدخلات

وشدد خبير العلاقات الدولية كذلك على ضرورة وقف التدخلات الأجنبية، وأن يكون هناك حل ليبي ليبي وليس حلاً يفرض من الخارج، كما ذكر أنه حتى الآن المصالحة الحالية تسير في نفس مسار المحاولات السابقة لإتمام ملف المصالحة، وربما تلقى نفس مصيرها بالفشل.

عقبات

كما أوضح أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي الليبي، محمد الزبيدي، في تصريحات لـ ((البيان)) أن مشروع المصالحة الوطنية حكم عليه بالفشل قبل أن يبدأ، على حد تعبيره، مرجعاً السبب إلى أن الأطراف التي اعتمد عليها المجلس الرئاسي لم تظهر أي دور خلال فترة عملها غير الاجتماعات التي وصفها بأنها شكلية.

جهود

فيما أكد المحلل الليبي، أن المصالحة الوطنية الحقيقية يجب أن تشمل جميع مكونات المجتمع الليبي، وأوضح أن إتمام عملية المصالحة يحتاج إلى تضافر جهود الجميع وبرعاية عربية ودولية، مشيراً إلى أن هذا أمر يتطلب قوانين توافقية المصالحة والعدالة الانتقالية، وتحمل في طياتها إرجاع الحقوق وجبر ضرر الضحايا.

وتابع: ((السبيل الوحيد لتحقيق المصالحة يتطلب جلوس جميع الأطراف وجهاً لوجه، على أن يقدم كل منهم تنازلات وإعلاء مصلحة الوطن))، مشدداً على أهمية دور الدول العربية في تقريب وجهات نظر أطراف الأزمة الليبية وضمان تنفيذ ما ستسفر عنه تفاهمات أطراف المصالحة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز