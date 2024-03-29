بايدن يستدعي أوباما وكلينتون لمواجهة ترامب

حضر الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيسين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون حدثاً لجمع التبرعات، حيث دافعا بشدة عن سياسة البيت الأبيض الخارجية؛ في محاولة لاحتواء تراجع شعبيته أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وشارك بايدن، الذي وصل مع أوباما على متن طائرة الرئاسة، وكلينتون، في مناقشة أدارها مضيف برنامج ((ذا ليت شو)) ستيفن كولبير في قاعة موسيقى راديو سيتي الشهيرة أمام آلاف الحضور.

ويقول المنظمون إن الحدث جمع أكثر من 25 مليون دولار لحملة انتخاب بايدن لولاية ثانية، لكن تخللته احتجاجات داخل القاعة الضخمة، حيث وقف البعض في لحظات مختلفة، وصاحوا منتقدين دعم بايدن لإسرائيل في حرب غزة.

وأشارت شبكة ((إن بي سي)) إلى أن الرئيسين السابقين يحاولان تقديم مساهمة سياسية في الحملة الانتخابية لجو بايدن، من خلال المشاركة في حملة لجمع التبرعات في نيويورك، وأشارت الشبكة إلى أن حملة بايدن تقدر حملة جمع التبرعات الحالية على أنها الأكثر نجاحاً في تاريخ الولايات المتحدة.

في وقت سابق، كتبت صحيفة ((نيويورك تايمز))، نقلاً عن مصدر، أن أوباما يخشى هزيمة بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويدعو مساعديه بانتظام لمناقشة الاستراتيجية المتبعة في الانتخابات أو تقديم المشورة.

ويواجه بايدن (81 عاماً) قلقا بشأن عمره ولياقته مع سعيه للفوز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

وتظهر استطلاعات الرأي الحديثة التي أجرتها رويترز/إبسوس أن نسبة تأييده تبلغ 40 %، في سباق متقارب مع الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب (77 عاماً) قبل الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر.

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