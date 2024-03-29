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ضربات روسية على أوكرانيا.. وبولندا تستعد

3/29/2024 7:18:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية، نشر طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلفاء بالمجال الجوي للبلاد أمس بعد أن شنت روسيا ضربات صاروخية استهدفت البنية التحتية في أوكرانيا.

وذكرت قيادة العمليات على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، أن طائرات بولندية وحليفة تعمل في المجال الجوي البولندي، مما قد يؤدي إلى مستويات متزايدة من الضوضاء، خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد، والذي يقع على الحدود مع أوكرانيا. أتى ذلك بعدما أعلن بوتين أن بلاده لن تهاجم بولندا أو دول البلطيق أو التشيك، لكنه هدد في الوقت نفسه بأنه إذا زود الغرب أوكرانيا بمقاتلات ((إف - 16)) ((فستقوم القوات الروسية بإسقاطها)).

وقال قائد سلاح الجو الأوكراني أمس، إن القوات الأوكرانية دمرت 58 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا ليلاً بالإضافة إلى 26 صاروخ كروز. قالت شركة أوكرانرجو المشغلة لشبكة الكهرباء أمس إن هجمات روسية بطائرات مسيرة وصواريخ أصابت محطات حرارية ومائية في وسط وغرب أوكرانيا، في هجوم جديد على البنية التحتية للطاقة المتضررة بالفعل.

وقالت شركة أوكرانرجو على تيليجرام ((ضرب الروس مرة أخرى منشآت الطاقة في هجوم ضخم ومركب)). وأضافت إن ((محطات للطاقة الحرارية والكهرومائية في المناطق الوسطى والغربية تضررت)). وقال مسؤولون محليون إن القوات الروسية هاجمت البنية التحتية في منطقة كاميانسكي بالقرب من مدينة دنيبرو. وأضافوا أن شخصاً واحداً على الأقل أصيب.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 131 طائرة مسيرة أوكرانية، و26 صاروخاً من طراز ((هيمارس)) الأمريكية الصنع، وعدة منظومات صواريخ من طراز ((فامبير)) التشيكية الصنع.

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