رئيسا «الموساد» و«الشاباك» إلى الدوحة والقاهرة لاستئناف المفاوضات

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفريق التفاوض الإسرائيلي، برئاسة رئيس جهاز ((الموساد)) الإسرائيلي ديفيد بارنياع بالتوجه إلى قطر لاستئناف المفاوضات في شأن صفقة مبادلة الرهائن.

كما وجه رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام ((الشاباك))، رونين بار، بالسفر إلى القاهرة لإجراء محادثات، في حين واصلت إسرائيل قصفها الجوي والبري لقطاع غزة أمس الجمعة ما أدى إلى مقتل عشرات الفلسطينيين مع احتدام القتال حول مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الجمعة إن نتنياهو وافق على إرسال وفدين إلى مصر وقطر حيث يسعى مفاوضون من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في إطار اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء تحدث مع رئيسي جهازي المخابرات الإسرائيليين، شين بيت والموساد، و((وافق على أن يتوجه وفدان نيابة عنهما في الأيام المقبلة إلى الدوحة والقاهرة)) مع تفويض للمضي قدماً في المفاوضات.

وتأتي زيارة رئيسي ((الموساد)) و((الشاباك)) إلى القاهرة والدوحة، في إطار مواصلة إسرائيل التفاوض في شأن صفقة تبادل الرهائن والأسرى.

وكان بار، قد قام بزيارة للقاهرة في الأسبوع الجاري، التقى فيها رئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل.

ويأتي قرار نتنياهو في أعقاب انتقادات من مجلس الحرب الإسرائيلي أن إسرائيل لم تطرح اقتراحها الخاص بعد، وأنها ليست على استعداد لإظهار المرونة في المفاوضات.

ميدانياً، قال مسؤولون فلسطينيون والجيش الإسرائيلي إن إسرائيل واصلت قصفها الجوي والبري لقطاع غزة أمس الجمعة ما أدى إلى مقتل عشرات الفلسطينيين مع احتدام القتال حول مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن غارتين إسرائيليتين على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة أسفرتا عن مقتل 17 شخصاً، في حين أسفرت غارة جوية إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي للاجئين في وسط قطاع غزة عن مقتل ثمانية أشخاص.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس إن ما لا يقل عن 10 من رجال الشرطة المكلفين بتأمين المساعدات للنازحين في شمالي غزة، كانوا من بين قتلى الشجاعية. وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات واصلت أنشطتها في المنطقة المحيطة بمستشفى الشفاء ((بينما تخفف الأضرار بالمدنيين والمرضى والفرق والمعدات الطبية)).

مضيفاً إنه قتل في يوم أول من أمس عدداً من المسلحين وعثر على أسلحة وبنية تحتية عسكرية. وقال البيان أيضاً إن القوات نفذت غارات على مناطق في وسط وجنوبي القطاع، ومنها خان يونس والقرارة، حيث اشتبكت القوات مع مسلحين فلسطينيين قبل أن تقتلهم وعثرت على أسلحة وصواريخ. وقال الجناح العسكري لحركة ((حماس)) إن مقاتليه استهدفوا قوات إسرائيلية بالقرب من مستشفى ناصر في خان يونس، وهو واحد من المستشفيين المحاصرين في المدينة منذ عدة أيام.

استهداف رفح

وفي أقصى جنوبي القطاع، واصلت إسرائيل قصفها لرفح، التي تعد آخر ملجأ للفلسطينيين حيث يقيم أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. وقتل 12 فلسطينياً في غارة جوية على منزل في وقت متأخر من الخميس.

ووفقاً للسلطات الصحية في غزة، قتل أكثر من 32 ألف فلسطيني، ومن بينهم 71 في الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية. ويعتقد أن آلاف القتلى لا يزالون تحت الأنقاض، كما نزح أكثر من 80 في المئة من سكان غزة، وكثيرون منهم معرضون لخطر المجاعة.

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