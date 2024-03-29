الإمارات ترحب بالإجراءات المؤقتة الإضافية لـ«العدل الدولية» بشأن غزة

رحبت دولة الإمارات بما أصدرته محكمة العدل الدولية من إجراءات مؤقتة إضافية، في إطار نظر قضية منع الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا.

والتي تطالب إسرائيل بضرورة السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفتح المزيد من نقاط العبور لنقل المواد الغذائية والإمدادات الطبية.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إن دولة الإمارات تثمن مجدداً جهود جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة في هذا الصدد، مشددة على أهمية توفير الحماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وضرورة التخفيف من الوضع الإنساني الكارثي بالغ الحساسية والخطورة الذي يعيشه المدنيون الأبرياء في قطاع غزة.وأشارت معاليها إلى ضرورة خلق أفق سياسي لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل للوصول إلى حل مستدام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يضمن عدم تكرار المواجهات والعنف، مؤكدة أن دولة الإمارات ستستمر بالعمل مع الشركاء لمضاعفة كافة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.

مجاعة في الشمال

في الأثناء، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية لـ((رويترز))، أمس الجمعة، إن المجاعة تمثل خطراً ووجودها ((محتمل جداً)) في بعض المناطق على الأقل في شمال غزة، وإن ندرة الشاحنات تمثل عقبة رئيسية أمام تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية في القطاع المكتظ بالسكان والواقع تحت الحصار الإسرائيلي.

وقال المسؤول الكبير الذي اشترط عدم الكشف عن هويته ((يمكننا القول بثقة إن المجاعة تشكل خطراً كبيراً في الجنوب والوسط لكنها غير موجودة، غير أنها في الشمال تشكل خطراً ومن المحتمل جداً أن تكون موجودة في بعض المناطق على الأقل، وهو ما يفسر الإلحاح الذي يتعين علينا به نقل البضائع والأغذية على نطاق واسع إلى الشمال)).

وقال المسؤول إن عدد الشاحنات التي توزع المساعدات في جنوب ووسط غزة تجاوز 200 شاحنة يومياً تقريباً، فيما يمثل زيادة مقارنة بالشهر الماضي، لكن هناك حاجة لمزيد. وأضاف ((يتعين تلبية الاحتياجات الغذائية الكاملة لسكان غزة من جميع الأعمار.

وهذا يعني أكثر من مجرد الحد الأدنى من مستوى التغذية اللازمة للبقاء على قيد الحياة)). وقال إن سوء التغذية ومعدل الوفيات بين حديثي الولادة والأطفال يمثل مشكلة كبيرة تتفاقم. ومضى يقول ((تتعين معالجة هذه المشكلة بتقديم مساعدات إضافية ودخول النوع المناسب من المساعدات)).

الأمن الغذائي

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذر تصنيف عالمي للأمن الغذائي مدعوم من الأمم المتحدة من أن المجاعة وشيكة ورجح أن تحل بشمال غزة في مايو المقبل، وقد تنتشر على امتداد القطاع بحلول يوليو. في الأثناء قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ((أوتشا)) الخميس، إن أكثر من 1.1 مليون شخص في قطاع غزة يواجهون ((مستوى حاداً من انعدام الأمن الغذائي))، في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل المساعدات من دخول القطاع.

وشدد البيان، الذي نشر عبر منصة التواصل الاجتماعي((إكس))، على ضرورة إرسال المساعدات الغذائية الكافية عبر الطرق البرية لإنقاذ الأرواح، خاصة في مناطق شمال القطاع. وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن ((عوائق دخول المساعدات لا تزال قائمة والوقت ينفد)).

حالات وفاة

وقال مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة حسام أبو صفية، أمس الجمعة، إنه تم تسجيل 23 وفاة نتيجة الجوع في شمال القطاع، وحذر من أن أعداد الوفيات بسبب سوء التغذية والمجاعة في المنطقة ستزداد خلال الفترة المقبلة ما لم يسمح بإدخال الغذاء والمستلزمات الطبية في أسرع وقت. وأضاف أبو صفية لوكالة أنباء العالم العربي (AWP):

((شمال قطاع غزة دخل مرحلة المجاعة منذ فترة طويلة، وهذا ما يفسر حالات الوفاة التي تتزايد)). وتابع: ((وصل عدد الحالات التي توفيت بسبب سوء التغذية إلى 23 حالة أغلبهم أطفال، والحالة الأخيرة التي توفيت كانت لفتاة 23 عاماً، وصلت أول من أمس الساعة الواحدة فجراً جثة هامدة بسبب الجفاف، وذلك بعد حصار منزلهم في محيط مجمع الشفاء منذ 11 يوماً، بلا طعام أو ماء)).

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