المري: الأجواء الروحانية و«لمة الأهل» أجمل ما في رمضان

أكد محمد عبدالرحيم المري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أن الأجواء الروحانية في شهر رمضان المبارك ترفع حالته الإيجابية بشكل كبير، ما يجعله متشوقاً لقدوم أيام الشهر الفضيل لما لشهر رمضان من أجواء إيمانية ومجتمعية بشكل كبير.

ولا يتذكر كم كان عمره حينما بدأ الصيام ولكنه كان في سن صغيرة مع جميع أفراد العائلة، مبيناً أن الجميع كان يلتزم الصيام وهو الأمر الذي سارت عليه العائلة حتى الآن، وأن لديه أجواء يعتز بها في الجانبين المجتمعي والرياضي تعززها المداومة على قراءة القرآن.

صلة رحم

وقال المري: نعيش أياماً روحانية واجتماعية جميلة في شهر رمضان المبارك وفي عائلتنا يزداد التواصل الاجتماعي، ما يعزز صلة الرحم ولقاء العائلة على مائدة واحدة، ولعل تلك المبادرات الرمضانية تسهم في أواصر الود والمحبة وتنشئة أجيال في أجواء دينية وأسرية جيدة تساعد على تكوين الشخصية مستقبلاً.

وعن وجبات الطعام التي يفضل تناولها في شهر رمضان، كشف محمد المري، أنه بسيط للغاية في الأكل ولا يطلب أنواعاً محددة على مائدة الإفطار.

وإنما يتناول الذي يوضع أمامه فهو يحب الأكلات المحلية الإماراتية، وأنه تعلم من والديه القيام بالمبادرات الرمضانية التي تجمع الأقارب في المجالس المجتمعية والعائلية كونها رافداً مهماً لتعزيز الروح الإيمانية، وخصوصاً مع تقاليد تبادل الهدايا والطعام بين العائلات.

رياضة رمضان

وعن الرياضة في رمضان، أكد محمد المري، أنه لا يتوقف عن ممارسة مهامه الرياضية كونه إدارياً، مشيراً إلى أنّ مهامه الرياضية تزداد خلال رمضان أكثر من بقية الشهور الأخرى.

وأوضح المري، أنه يحرص على التعاون مع الجهات الرياضية الأخرى التي تنظم البطولات في العمل الفني والإداري، فضلاً عن استثمار خبراته الرياضية بتقديم النصائح لمن يمارسون الرياضة في شهر رمضان، إضافة إلى واجباته أميناً عاماً للاتحاد في الإعداد لفترة ما بعد الشهر الفضيل.