الاعتدال في استهلاك الكافيين يعزز الصحة

في إطار الحفاظ على العادات الصحية خلال شهر رمضان المبارك، حذرت الدكتورة خديجة الواحدي اختصاصية طب الأسرة، الصائمين من مخاطر استهلاك كميات كبيرة من الكافيين خلال الشهر الفضيل، مؤكدة أن القهوة والشاي والمشروبات الغازية، قد تسبب الجفاف واضطرابات النوم، والعديد من المشاكل الصحية، التي قد تختلف من شخص لآخر.

وذكرت الدكتورة خديجة الواحدي، أن تفاوت الساعات من فترة الإفطار إلى السحور، قد تصاحبه العديد من العادات الخاطئة، حيث إن أغلب الناس في الوطن العربي يميلون لشرب القهوة والشاي خلال اليوم، لكن مع الصيام تقل فرصة ترتيب الوقت لاستهلاك مشروبات الكافيين، ما قد يؤدي إلى مشاكل ووعكات صحية قد تواجه هؤلاء الأفراد.

وأفادت بأن تناول القهوة خلال الوقت القصير بين الوجبات بعد الإفطار، يزيد من إفراز أحماض المعدة، ما قد يفاقم من أعراض القرحة لدى بعض المرضى.

ولذا، نصحت بتجنب شرب القهوة مباشرة بعد الإفطار، لتجنب الحرقة والاضطرابات الهضمية، كما أشارت إلى أن القهوة قد تسبب خفقان القلب لدى مرضى القلب، ولكن لا توجد أدلة كافية تثبت أن الاستهلاك المعتدل يزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب.

وأضافت أن العادة تجري في مجتمعنا بتناول القهوة مع أنواع التحلية بعد الإفطار، والمعتادون على ذلك قد يستهلكون كمية غير محددة، قد تضر بصحتهم، وتؤثر في ساعات نومهم، بالإضافة إلى أنها قد تؤثر في الصيام خلال ساعات اليوم التالي، لذا، تشدد على الانتباه لهذه التفاصيل، والاعتدال في تناول هذه المشروبات، واختيار الوقت المناسب، والذي يكون غالباً بعد الإفطار بساعتين، لتجنب التأثيرات السلبية في المعدة، والحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

ومن جهة أخرى، ذكرت أن تناول كمية معتدلة من الكافيين قد يساعد في تخفيف أعراض الصداع، وتحسين القدرة على التركيز والأداء الذهني عند بعض الأفراد، بالإضافة إلى أن استهلاكه عند الرياضيين يدعم عملية الأيض، ما يساعد على حرق الدهون في رحلة إنقاص الوزن.

واختتمت الدكتورة، بأن لكل عنصر غذائي أضرار وفوائد مختلفة، تعتمد على العادات الصحية لكل فرد من الأفراد، مؤكدة أن الوعي الصحي بالعناصر التي نستهلكها وندخلها لأجسادنا، هي الطريقة الوحيدة التي تساعدنا على الحفاظ على صحة أفضل، والاستمتاع بمفضلاتنا الغذائية بشكل معتدل.