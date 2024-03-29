الفخار المزجج زينة البيت الأنيق

أثارت بعض القطع المكتشفة في موقع جميرا الأثري، بعض الأسئلة عن ماهيتها واستخداماتها، مثل جرة فخارية تم ترميمها بشكل جيد.

وتم تزجيجها باللون الأزرق وبعض الخطوط السوداء، ليصبح أمامنا أنموذج جيد للفخار من العصر العباسي، الذي كان يحكم سواحل الخليج كله، ولابد من أن نشير إلى أن الفخار أنواع، أما فخاريات موقع جميرا، فتقسم إلى مجموعتين: جرار مزججة، وجرار غير مزججة.

صناعة

وتكون الجرار المستخرجة غير المزججة، أغلبها مصنوعة من الطين الأصفر أو البني، وعلى عجلة دوارة، بينما الجرار المزججة، فألوانها المستخدمة في الطلاء هي الأصفر والبني والأخضر والأزرق والأبيض، ويهمنا أن نشير إلى أن الجرار كانت حينها تزين بخطوط غائرة، قبل إدخالها الفرن، فيحدد أطرافها.

استخدامات

وأما هذه الجرة الأنيقة المزججة، فتغلب عليها نظرية الزينة والاستخدام، فعادة توضع هذه الجرار في أركان البيوت، وخاصة لعلية القوم، ولكن لأننا نرى في الأعلى ثمة فوهة، فهذا يعني أن الجرة ليست للزينة أو الديكور فقط، أي لمجرد وضعها في ركن، بل هي من تلك الجرار المستخدمة في تعبئة الماء أو الخل أو الزيت، أو أي نوع من السوائل.