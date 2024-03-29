المجالس العائلية.. مدرسة من المعارف والعلوم

وصف الدكتور سليمان موسى الجاسم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، شهر رمضان الكريم، بأن له مكانة عظيمة في قلوب المسلمين.

فضلاً عن طابعه المميز الذي يبرز عادات وتقاليد أصيلة لشعب الإمارات، أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بترسيخ نهج ملؤه القيم العالية، أبرزها المجالس العائلية التي تعتبر مدرسة من المعارف والعلوم الجديدة لها مكانة كبيرة من الأهمية تتضاعف في شهر الخير والرحمة، لتزداد معها الروابط والعلاقات الأسرية لتكون أكثر صلابة ومتانة، وسط أجواء روحانية فيها مشاعر من التراحم والود والمحبة.

وأوضح الجاسم، بأنه يحرص خلال الشهر الفضيل على تكثيف القيام بواجباته الاجتماعية، قائلاً: أيام الشهر المبارك تمضي بنا سريعاً، ونسائم الرحمة والمغفرة والبركة متواصلة.

وأضاف أنه يحرص أشد الحرص على فتح مجلسه منذ سنوات للمجالس الرمضانية، لما لها من دور كبير في إثراء الحوار المفيد بين أبناء الوطن، باعتبارها واحدة من أهم التجمعات التي تجمع جميع شرائح المجتمع في شهر رمضان، لتعزز من ركائز اللحمة الوطنية واستنباط الآراء والأفكار الإيجابية الرافدة لمسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.

وقال الدكتور سليمان، إنه حريص خلال شهر رمضان الكريم على دعوة كل أفراد أسرته وأقاربه إلى مجلسه العائلي فهي من تلك العادات التي ما زال متمسكاً بها، وذلك في ظل الحياة المعاصرة التي بدأت فيها تلك التجمعات واللقاءات العائلية تقل وباتت وسائل التواصل هي الوسيلة المستخدمة، ليجد الجاسم أن تقوية هذه الروابط تأتي من خلال المحافظة على إقامة هذه المجالس باعتبارها ركيزة أساسية أولاً في تقوية العلاقات التي يسودها الود والرحمة.

وثانياً لمساهمتها في تشكيل شخصيات أفرادها للأفضل، حيث لها دور كبير في تعليم مهارات السنع الإماراتي والقيم والعادات والتقاليد، حيث إن المجلس العائلي له دور تربوي وتعليمي يعزز قيم التواصل والتراحم والتعاون، ويوجد مشاعر مفعمة بالحب والسعادة.

ولفت الجاسم، إلى أنّ المجالس الاجتماعية العائلية تعتبر من العادات الأصيلة التي يجب أن التمسك بها، إذ تعتبر بمثابة اللحمة العائلية بين أفراد الأسرة الواحدة، التي تحتضن الصغار والشباب وتمنحهم شعور الأمان والحب وتعزز بداخلهم الثقة.