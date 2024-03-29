مدينة دبي المستدامة مجتمع متكامل صديق للبيئة

تعدّ المدينة المستدامة في دبي مجتمعاً متكاملاً صديقاً للبيئة، نظراً لما توفره من مزايا بيئية، تعزز جوانب الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لتقدم لقاطنيها حياة صحية مستدامة منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وتشكل نموذجاً لمفهوم الاستدامة واستشراف مدن المستقبل. وتم تطوير المدينة في ((دبي لاند))، وتضم مجموعة من المبادرات لضمان الحفاظ على الموارد، بما في ذلك تصميم المنازل لضمان كفاءة استهلاك الطاقة، واستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة، بما يدعم ريادة الدولة في تحقيق الحياد المناخي.

طاقة نظيفة

وتعتمد المساكن في المدنية، على ما تنتجه من الطاقة النظيفة، كما يتم اتباع نهج متكامل لمعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات المنزلية واستخدام مواد التنظيف العضوية والمنتجات الخضراء، ويحيط بالمشروع حزام أخضر يبلغ عرضه 30 متراً، مشكلاً موئلاً بيئياً مهماً للطيور والزواحف، يساعد في تقليل تلوث الهواء والضوضاء، ويشجع تصميم المدينة على المشي وركوب الدراجات والاعتماد على العربات الكهربائية الصديقة للبيئة.

مرافق خضراء

وتمتد المدينة المستدامة على مساحة 5 ملايين قدم مربع، وثمة مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق السكنية الخضراء الصديقة للبيئة توفرها المدينة، وتجسد مفهوم العيش المستدام، وتستخدم جميع المساكن في المدينة، الطاقة النظيفة التي يتم إنتاجها من الألواح الشمسية، حيث تم تركيبها على واجهات وأسطح الفلل والمباني ومواقف السيارات والتي نجحت بشكل كامل في توليد الطاقة حسب احتياجات القاطنين فيها.

وتتميز المدينة بمجموعة من مزايا التصميم الفعال، والتي تتضمن استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة والعازلة للحرارة والطلاء العاكس للأشعة فوق البنفسجية ومكيفات الهواء الموفرة للطاقة والإضاءة التي تعمل بنظام ((الليد))، ونظام السخانات الشمسية لإنتاج المياه الساخنة، حيث تقلل المدينة المستدامة من معدل البصمة الكربونية للفرد بنسبة 75%، مقارنة بالمساكن التقليدية.

وتشمل استراتيجية المياه في المدينة المستدامة، أجهزة ومعدات لتوفير المياه ومعالجتها وإعادة استخدامها في ري المساحات الخضراء، كما تعتمد المدينة طريقة فرز النفايات بنسبة 100% من المصدر.

وتتوفر صناديق فرز النفايات داخل المنازل وعند كل مجموعة سكنية لتشجيع السكان على الفرز من المصدر، وتعمل المركبات الكهربائية على جمع النفايات ونقلها لإعادة تدويرها وتداولها، حيث يتم تحويل النفايات الخضراء إلى سماد وتستخدم في تنسيق الحدائق العامة، فيما يتم جمع أنواع النفايات الأخرى ومعالجتها بشكل منفصل.

تنوع بيئي

وتحرص المدينة على الالتزام بتعزيز التنوع البيئي، وتفادي أو الحد من استخدام المواد الكيميائية السامة في مكافحة الآفات والأعشاب الضارة. وتستخدم المدينة تقنيات استشعار متطورة قادرة على الكشف عن عدوى سوسة النخل الحمراء ومكافحتها، ويسهم تقليل الاعتماد على المواد الكيميائية في حماية تجمعات النحل والفراشات وغيرها من حشرات التلقيح.

وبهدف رصد التنوع البيولوجي في المدينة المستدامة، تم إطلاق برنامج تقييم التنوع البيولوجي على نطاق المجمع السكني، من خلال نشر معدات رصد مخصصة لقياس أثر البيئة الحضرية على التنوع البيولوجي وصحة المنظومة البيئية.

عززت دولة الإمارات مفاهيم الاستدامة لتجعل منها ثقافة مجتمعية تحظى بدعم القيادة الرشيدة، لا سيما مع تمديد مبادرة ((عام الاستدامة)) لتشمل عام 2024، بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي، وتتوافق هذه المفاهيم مع روح وجوهر الشهر الفضيل الذي يدعو إلى تجنب الإسراف، كما أكدته مبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي عززت أسس الاقتصاد في استثمار الموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.