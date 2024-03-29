«إكسبو دبي» ..أجواء مفعة بعبق الماضي

«إكسبو دبي» ..أجواء مفعة بعبق الماضي
التاريخ
3/29/2024 7:18:13 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تنبض ((ساحة الوصل)) في وسط مدينة إكسبو دبي بالحياة بعد غروب الشمس بسلسلة من العروض الرائعة المُصممة خصيصاً للشهر المبارك.
حيث تأخذ الزوار إلى أجواء مفعمة بعبق دبي القديمة بفضل الديكورات والزينة الرمضانية، التي تزيد من بهاء مدينة إكسبو دبي، بإحياء العادات والتقاليد الأصيلة المرتبطة بشهر الصيام.
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