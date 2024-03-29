Saturday, 30 March 2024 02:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«إكسبو دبي» ..أجواء مفعة بعبق الماضي

3/29/2024 7:18:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنبض ((ساحة الوصل)) في وسط مدينة إكسبو دبي بالحياة بعد غروب الشمس بسلسلة من العروض الرائعة المُصممة خصيصاً للشهر المبارك.

حيث تأخذ الزوار إلى أجواء مفعمة بعبق دبي القديمة بفضل الديكورات والزينة الرمضانية، التي تزيد من بهاء مدينة إكسبو دبي، بإحياء العادات والتقاليد الأصيلة المرتبطة بشهر الصيام.

MENAFN29032024000110011019ID1108037960

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث