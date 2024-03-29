ولي عهد الفجيرة: «يوم زايد للعمل الإنساني» يرسّخ ثقافة العمل الخيري

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أنّ يوم زايد للعمل الإنساني مناسبةٌ لترسيخِ قيم الخير والعطاء في المجتمع، والاحتفاء بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومواقفه الإنسانية الخالدة في العمل الخيري والإنساني حول العالم.
جاء ذلك خلال حضور سموه، فعاليات يوم زايد للعمل الإنساني، تحت شعار ((زايد خيرٌ مُستدام))، الذي نظمته جمعية الفجيرة الخيرية في فندق دبل تري بالإمارة، يرافقه الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، نجل سموه، وبحضور معالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية.
وأشار سموه إلى المكانة الرفيعة لدولة الإمارات كنموذجٍ عالمي مُلهم في المشاريع والمبادرات الإنسانية والإغاثية في أنحاء العالم كافة، وجهودها المتواصلة في تعزيز معاني العطاء والقيم الإنسانية استكمالًا لمسيرة التسامح والتلاحم ومساعدة المحتاجين التي أسس لها الشيخ زايد، رحمه الله، ويواصلها أبناء الإمارات اليوم قيادةً وشعباً. وثمّن سموه، جهود جمعية الفجيرة الخيرية في تعزيز ثقافة العمل الخيري ومبادراتها الإنسانية لإغاثة المحتاجين ومدّ يد العون للمعوزين حول العالم، امتثالًا لرؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتوجيهات سموه في تعزيز جهود الدولة ومسيرتها في مجال الأعمال الإنسانية حول العالم.
وكرّم سمو ولي عهد الفجيرة، الأيتام من حفظة القرآن والمتفوقين، وأصحاب الهمم، والأمهات المثاليات.
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