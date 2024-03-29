ولي عهد الفجيرة: «يوم زايد للعمل الإنساني» يرسّخ ثقافة العمل الخيري

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أنّ يوم زايد للعمل الإنساني مناسبةٌ لترسيخِ قيم الخير والعطاء في المجتمع، والاحتفاء بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومواقفه الإنسانية الخالدة في العمل الخيري والإنساني حول العالم.

جاء ذلك خلال حضور سموه، فعاليات يوم زايد للعمل الإنساني، تحت شعار ((زايد خيرٌ مُستدام))، الذي نظمته جمعية الفجيرة الخيرية في فندق دبل تري بالإمارة، يرافقه الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، نجل سموه، وبحضور معالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية.

وأشار سموه إلى المكانة الرفيعة لدولة الإمارات كنموذجٍ عالمي مُلهم في المشاريع والمبادرات الإنسانية والإغاثية في أنحاء العالم كافة، وجهودها المتواصلة في تعزيز معاني العطاء والقيم الإنسانية استكمالًا لمسيرة التسامح والتلاحم ومساعدة المحتاجين التي أسس لها الشيخ زايد، رحمه الله، ويواصلها أبناء الإمارات اليوم قيادةً وشعباً. وثمّن سموه، جهود جمعية الفجيرة الخيرية في تعزيز ثقافة العمل الخيري ومبادراتها الإنسانية لإغاثة المحتاجين ومدّ يد العون للمعوزين حول العالم، امتثالًا لرؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتوجيهات سموه في تعزيز جهود الدولة ومسيرتها في مجال الأعمال الإنسانية حول العالم.

وكرّم سمو ولي عهد الفجيرة، الأيتام من حفظة القرآن والمتفوقين، وأصحاب الهمم، والأمهات المثاليات.

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