أحمد بن سعيد: زايد رمز للخير والعطاء الإنساني

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رمز للخير والعطاء الإنساني.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة ((إكس)): ((المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، هو رمز للخير والعطاء الإنساني، حيث كرّس بتعاليمه ومبادئه نموذجاً للتسامح في المجتمع الإماراتي. وفي يوم زايد للعمل الإنساني نستذكر مآثره، وقيمه النبيلة التي غرسها في نفوس أبنائه، وهو مناسبة تؤكد على التزامنا بإرثه، وتحفزنا لمواصلة السير على نهجه)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز