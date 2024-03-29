سيف بن زايد يشهد محاضرة «رحلة إلى الذات.. واختيار السعادة»

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المحاضرة الثالثة التي نظمها مجلس محمد بن زايد في موسمه الرمضاني الحالي بعنوان ((رحلة إلى الذات: الارتقاء إلى مستوى التحديات واختيار السعادة)).

وركزت المحاضرة التي ألقاها الدكتور خالد المنيف، مدرب تطوير الذات السعودي، على 3 محاور رئيسية، شملت الأفكار التي ترتقي بالأفراد وترشدهم إلى مواجهة التحديات واختيار السعادة، والدروس والتجارب الشخصية والرؤى التي أثرت في رحلة حياة المحاضر.

وبدأت المحاضرة، التي أدارتها سارة الباكري، مدربة الحياة الإماراتية، بعرض فيلم تسجيلي يتطرق إلى أهمية غرس روح المبادرة والعمل في نفوس المجتمع، وأهم المفاهيم والأفكار التي من شأنها أن ترتقي بالإنسان.

وأبدى المحاضر إعجابه البالغ بمدى التطور الهائل الذي وصلت إليه دولة الإمارات، وحرص قيادتها الرشيدة على تذليل كافة التحديات أمام مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وقال الدكتور خالد المنيف إن وتيرة النمو في دولة الإمارات مذهلة، وهي في تطور متسارع، ما جعلها في صدارة العديد من المؤشرات الإقليمية والعالمية المعنية بسعادة الشعوب.

وتطرق المنيف للحديث عن أسس السعادة واستكمال ((الرحلة إلى الذات))، والتي اعتبرها مرحلة تتميز بتحقيق الإنسان للنضج، وتولي مسؤولية حياته، وتوسّع مداركه، ومواجهة التحديات بحكمة، لافتاً إلى أنه خلال هذه المرحلة يركز الشخص على الأمور الجوهرية ويتجنب المجادلات السطحية، ويسيطر على أفكاره، ويقدر قيمة الحياة بجميع جوانبها، ويعطي الأولوية لصحته النفسية والجسدية.

وقال: الحديث عن السعادة على المستويين الفردي والجماعي، لا بد أن يكون مقترناً بدولة الإمارات باعتبارها نموذجاً عالمياً مشرفاً نفتخر به، كونها اهتمت بفكر وسعادة الإنسان منذ تأسيسها على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي راهن على رأس المال البشري، في بناء ما نراه حالياً في هذه الدولة الفتيّة التي سبقت العالم بتخصيص وزارة للسعادة حملت فكرة حقيقية وليست دعائية.

وركّز المنيف على أهمية تكيّف الإنسان مع الظروف وقبول ما لا يمكن تغييره، وجني السعادة من القدرة على التكيف والسعي إلى تحسين الذات في المجالات الممكنة.

سيف بن زايد ونهيان بن سيف بن محمد آل نهيان خلال المحاضرة | وام

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