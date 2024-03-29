لطيفة بنت محمد: يوم زايد للعمل الإنساني محطة خالدة

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، أن يوم زايد للعمل الإنساني محطة خالدة نستذكر فيها مسيرة عطاء غير محدود.

وقالت سموها في تدوينة عبر منصة ((إكس)): ((يوم زايد للعمل الإنساني محطة خالدة نستذكر فيها مسيرة عطاء غير محدود، زرعه فينا باني نهضة العمل الإنساني، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فأثمر خيراً متواصلاً في نفوسنا وهويتنا وأسلوب حياتنا. رحم الله الوالد المؤسس الشيخ زايد وسدد خطانا على نهجه، لتبقى الإمارات أرضاً للخير والعطاء والإنسانية)).

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