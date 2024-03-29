حمدان بن زايد: الإمارات تواصل تعزيز مكانتها دولة رائدة في مواكبة المستقبل

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مستمرة في تعزيز مكانتها كدولة رائدة في العمل لمواكبة المستقبل وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في المجالات الحيوية كافة، مثل قطاع الطاقة لدعم مسيرة النمو والتقدم المستدام.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، حقل ((بوحصا))، حيث التقى عدداً من كوادر ((أدنوك)) الإماراتيين العاملين هناك وقام بجولة تفقد خلالها أهم المرافق والعمليات التشغيلية، واطّلع على الجهود التي تبذلها الشركة لتعزيز الكفاءة ورفع الإنتاجية وخفض الانبعاثات عبر استخدام تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة.

أمن الطاقة

وقال سموه: ((سررت بالاطلاع على الجهود المستمرة التي تبذلها ((أدنوك)) لترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تعزيز أمن الطاقة العالمي، وذلك بالتزامن مع خططها للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2045، عبر تمكين الكفاءات الوطنية والتوسع في نشر وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية في قطاع الطاقة لضمان تعزيز كفاءة الإنتاج وخفض الانبعاثات، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد الوطن)).وشدد سموه على ضرورة مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الطاقة.

وأشاد سموه بالدور المحوري الذي تقوم به الكوادر النسائية الإماراتية العاملة في حقل ((بوحصا))، حيث يساهمن من خلال مواقعهن المختلفة في تنفيذ خطط ((أدنوك)) لتعزيز الكفاءة ورفع الإنتاجية وخفض الانبعاثات عبر استخدام تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة.

من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: ((باعتبارها شركة طاقة متكاملة ومتطورة، تركز ((أدنوك)) ضمن النقلة النوعية التي تنفذها على الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها التطور المستمر في تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي، وتحرص على تطبيقها لتعزيز التقدم في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لخفض الانبعاثات، وضمان استدامة عملياتها ومواكبتها للمستقبل)).

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