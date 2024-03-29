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خالد بن زايد: يوم زايد للعمل الإنساني يرسخ ثقافة العطاء

3/29/2024 7:18:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan) قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: إن احتفاءنا بـ((يوم زايد للعمل الإنساني)) يأتي من منطلق حرصنا على ترسيخ ثقافة العطاء والرحمة وتقديم المساعدة للآخرين سيراً على النهج الأصيل والإرث الحضاري العريق الذي تركه القائد المؤسس. وأكد سموه أن يوم زايد للعمل الإنساني يعتبر يوماً لإعادة الالتزام بإرث المغفور له الشيخ زايد ومواصلة العمل الذي بدأه، وهو مناسبة لنجتهد لإحداث فرق مهم في حياة الآخرين، ولنكون محفزين للتغيير الإيجابي ودعاة للإنسانية. وأضاف سموه: إن الشيخ زايد كان رجلاً ذا رؤية لافتة وعزيمة ثابتة والتزام عميق برفاهية الآخرين، مشيراً سموه إلى أن أعمال الشيخ زايد وإيمانه الراسخ بقيم الرأفة والتعاطف والتضامن حولت حياة الملايين حول العالم.

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