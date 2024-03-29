الحكام يواصلون استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

واصل أصحاب السمو حكام الإمارات استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، وتبادلوا التهاني بمناسبة الشهر الفضيل، وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على قيادة وشعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، المهنئين بشهر رمضان الفضيل مساء أمس في قصر الزاهر.

وتلقى سموهما التهاني من معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب ومصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان ووفد المصرف، ومن كبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين، والذين أعربوا عن خالص أمنياتهم وتبريكاتهم لصاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده بهذه المناسبة الإسلامية الفضيلة، راجين المولى عز وجل أن يديم هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وحضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيس مجلس إدارة العربية للطيران ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام والشيخ سالم بن سلطان القاسمي ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس مجلس إدارة غرف دبي وجموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

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