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سعود بن صقر وعبدالله بن سالم يعزيان في وفاة خالد بن سعود بن خالد القاسمي

3/29/2024 7:18:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، أمس، واجب العزاء إلى الشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي، في وفاة نجله المغفور له الشيخ خالد بن سعود بن خالد القاسمي.

وذلك في مجلس العزاء في الخران برأس الخيمة. كما قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ خالد بن سعود بن خالد القاسمي. ورافق سموه في تقديم واجب العزاء في مجلس العزاء في الخران برأس الخيمة الشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة .

والشيخ أحمد بن عبدالله بن سالم القاسمي والشيخ عصام بن صقر القاسمي مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة والشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي رئيس هيئة الطيران المدني بالشارقة والشيخ سعود بن فيصل القاسمي مدير هيئة الطيران المدني بالشارقة. وأعرب سموهم عن خالص مواساتهم لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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