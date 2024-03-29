حاكم رأس الخيمة: الاهتمام بكبار المواطنين وتقديرهم ورعايتهم يعكس قيم أبناء الوطن

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الاهتمام بكبار المواطنين، وتقديرهم، ورعايتهم، وتعزيز اندماجهم، يعكس القيم المجتمعية الأصيلة التي يتحلى بها أبناء الوطن، فهم البركة، والعزوة، والسند، ومنهم نستمد معاني العطاء والتفاني.

جاء ذلك في حضور سموه أمس الحفل الختامي للنسخة الثانية من مسابقة القرآن الكريم لكبار المواطنين، والتي أقيمت بالتعاون بين جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، ومؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، في منتجع موڤنبيك جزيرة المرجان رأس الخيمة.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بتنظيم المسابقة في شهر رمضان المبارك، وبدورها في استثمار طاقات ومواهب كبار المواطنين والمواطنات في حفظ وتلاوة وتجويد كتاب الله عز وجل، والسنة النبوية الشريفة، ما يعكس التقدير والاحترام لهذه الفئة الفاعلة في المجتمع.

وأكد سموه حرصه على دعم ورعاية كبار المواطنين والمواطنات، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية، منوهاً سموه بأهمية تنظيم هذه المسابقات والأنشطة التحفيزية لتعزيز روح الانتماء والتضامن بين أفراد المجتمع.

وجرى في الحفل الختامي للمسابقة تكريم الفائزين من كبار المواطنين والمواطنات في مسابقة أجمل ترتيل للذكور والإناث، وأجمل أذان وإقامة للذكور، إضافة إلى مسابقة حفظ جزء واحد للذكور والإناث، ومسابقة بر الوالدين، التي تضمنت 10 أسئلة متنوعة عن بر الوالدين، وذلك بحضور عددٍ من كبار المسؤولين من الجمعية والمؤسسة.

استقبال

من جهة أخرى استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفداً من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث قدم الوفد خلال الزيارة التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وضم الوفد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومحمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومديري مكاتب الأوقاف، وعدداً من المسؤولين.

وأشاد الدكتور عمر حبتور الدرعي، بالدعم المتواصل من القيادة الحكيمة لجهود الهيئة العامة وبرامجها المتنوعة، التي تسعى لترسيخ الخطاب الديني الحضاري في المجتمع، والذي له أبلغ الأثر في تعزيز دور الهيئة لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع في الشؤون الدينية. وأكد أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية، تسير وفق رؤية القيادة الحكيمة وتستلهم منها نهجها الحضاري السمح في برامجها وخططها الحالية والمستقبلية.

وثمن الدرعي دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، لمشاريع الهيئة في إمارة رأس الخيمة، متوجهاً بهذه المناسبة بالشكر الجزيل إلى سموه على ما جاد به من المكرمة السامية لأبنائه الأئمة والمؤذنين المواطنين في إمارة رأس الخيمة بمناسبة شهر رمضان الفضيل، والذي يعكس تقدير سموه الكبير للدور الذي يؤديه المؤذنون والأئمة في المجتمع، ودور المساجد كمنارات حضارية مشرقة، خاصة في شهر رمضان، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية.

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