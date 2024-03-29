حمدان بن محمد: دبي أمل ملايين الأفراد لتطوير مستواهم التعليمي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)) أن دبي ومجتمعها عازمة على زرع الأمل وسط ملايين الأفراد من أجل تطوير مستواهم التعليمي بما يعود بالنفع على المجتمعات.

وقال سموه في حسابه في منصة إكس ((حضرت توقيع اتفاقية جديدة بين مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومجموعة ويست زون دعماً لحملة وقف الأم، إذ ستقوم المجموعة بتطوير مبانٍ وقفية بقيمة 130 مليون درهم تذهب عوائدها لدعم التعليم... نشكر هذه المساهمة من ناريش باوناني مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، ونؤكد أن دبي ومجتمعها عازمان على زرع الأمل وسط ملايين الأفراد من أجل تطوير مستواهم التعليمي بما يعود بالنفع على المجتمعات)).

جاء ذلك في إعلان مجموعة ((ويست زون)) تبرعها بمبلغ 130 مليون درهم لإنشاء مبنى وقفي في دبي تذهب عوائده للتعليم، ضمن حملة ((وقف الأم)) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد في أنحاء العالم بشكل مستدام.

ووقعت مجموعة ((ويست زون)) اتفاقية مع مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)) وبموجب الاتفاقية، تقوم المجموعة ببناء وتطوير المبنى الوقفي، وسيتم تخصيص عوائده لدعم التعليم.

ويأتي تبرع مجموعة ((ويست زون)) لإنشاء المبنى الوقفي، في سياق التفاعل المجتمعي الكبير مع حملة ((وقف الأم))، من أجل المساهمة في تحقيق مستهدفاتها النبيلة.

وتسعى حملة ((وقف الأم)) إلى إعادة إحياء الوقف كونه أداة تنموية للمجتمعات، وترسيخ قِيَم بِرّ الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أُسَري مشجع وداعم لتعليم الأبناء، إلى جانب تعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، عبر توفير وقف مستدام يضمن توفير فرص للتعليم والتمكين للمجتمعات الأقل حظاً.

تفاعل مجتمعي

وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)) أن حملة ((وقف الأم))، تجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في توفير مقومات الحياة الكريمة لملايين البشر في أنحاء العالم انطلاقاً من الاهتمام بالتعليم، ومساعدة أبناء المجتمعات الأقل حظاً على استكمال مسيرتهم التعليمية، وتطوير مستوياتهم العلمية وتأهيلهم المهني، منوهاً معاليه بتفاعل مجتمع الإمارات مع حملة ((وقف الأم))، ومبادرة أفراده إلى المساهمة في الصندوق الوقفي منذ اللحظة الأولى لإطلاق الحملة.

وقال معاليه: ((الاتفاقية الموقعة مع مجموعة (ويست زون)، تأتي في إطار الحراك الخيري الذي أحدثته حملة (وقف الأم) بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، وسيكون للمبنى الوقفي الجديد مساهمة مؤثرة في تحقيق مستهدفات الحملة، ودعم جهود مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، في مجال نشر المعرفة وتنفيذ عشرات البرامج والمشاريع الخاصة بقطاع التعليم في أنحاء العالم كافة)).

التعليم ركيزة التنمية

قال ناريش باوناني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ((ويست زون)): ((تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للعمل الخيري والإنساني عبر مبادرات ملهمة، وآخرها حملة (وقف الأم) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتزامن مع الشهر الفضيل، وهذه الحملة الجديدة تمثل فرصة مهمة لملايين الأفراد من أجل تطوير مستواهم التعليمي والتأهيلي، بما يعود بالخير على مجتمعاتهم)).

وأضاف: ((مساهمتنا في حملة (وقف الأم) بإنشاء مبنى وقفي تذهب عوائده للتعليم، تجسد حرصنا على دعم الجهود الخيرية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات، ومؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) لمساعدة الفئات الأقل حظاً في العالم، انطلاقاً من قناعتنا بأن التعليم الركيزة الأساسية للتنمية، وتحسين شروط الحياة)).

وتستهدف حملة ((وقف الأم)) التي تندرج ضمن مظلة مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))، تكريم الأمهات عبر إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، ومساعدة المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، عبر دعم تعليمهم، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين حياتهم، وتعزيز استقرارهم وتأهيلهم لأسواق العمل.

وتفتح حملة ((وقف الأم)) باب العمل الخيري المنهجي والمنظَّم، وتيسره أمام كل من يريد فعل الخير بشكل مستدام ومتنامٍ، وعبر آلية سهلة سلسة، وتتفق الحملة مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والفطرة الإنسانية السليمة.

قنوات المساهمة

وتواصل حملة ((وقف الأم)) استقبال الإسهامات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسة وهي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund، ويستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE790340003708472909201 في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

كما توفر حملة ((وقف الأم)) خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة ((أمي)) أو ((Mother)) لمستخدمي شبكتي ((دو)) و((اتصالات من e&)) في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق ((دبي الآن)) DubaiNow، تحت فئة ((التبرعات))، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية ((جـود)) (Jood).

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