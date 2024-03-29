محمد بن راشد: زايد بنى للخير دولة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بنى للخير دولة.

وأضاف سموه: زايد الخير باقٍ معنا بخيره حاضر معنا بعطائه.. لم يغادرنا.

ذكرى

جاء ذلك في تدوينة لسموه في حسابه الرسمي عبر منصة ((إكس)): ((باقٍ معنا بخيره.. حاضر معنا بعطائه.. لم يغادرنا.. وكيف يغادر من بنى للخير دولة.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)) وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في الفيديو المرفق: ((قائد كان نهج حياته العطاء بلا حدود.. ومستمرون على نهج زايد مهما كبرت التحديات)).

وتضمن الفيديو الذي نشره سموه مقتطفات من أحاديث المغفور له الشيخ زايد عن مساعدة المحتاج ومد يد العون: قال المغفور له الشيخ زايد إن الله يعطي من يُحسن فإذا طلب المحتاج أعطوه وإذا طلب المديون ساعدوه.

الإنسان الذي يتمتع بإنسانية إذا فعل اليوم شيئاً طيباً ورآه في مجتمعه يعود بالخير فهذا يسر خاطره، وأضاف المغفور له الشيخ زايد عملنا الكثير وما زلنا مستمرين في عملنا.

نائب رئيس الدولة:

زايد باقٍ معنا بخيره حاضر معنا بعطائه

مستمرون على نهج زايد مهما كبرت التحديات

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز