Saturday, 30 March 2024 02:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمد بن راشد: زايد بنى للخير دولة

3/29/2024 7:18:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بنى للخير دولة.

وأضاف سموه: زايد الخير باقٍ معنا بخيره حاضر معنا بعطائه.. لم يغادرنا.

ذكرى

جاء ذلك في تدوينة لسموه في حسابه الرسمي عبر منصة ((إكس)): ((باقٍ معنا بخيره.. حاضر معنا بعطائه.. لم يغادرنا.. وكيف يغادر من بنى للخير دولة.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)) وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في الفيديو المرفق: ((قائد كان نهج حياته العطاء بلا حدود.. ومستمرون على نهج زايد مهما كبرت التحديات)).

وتضمن الفيديو الذي نشره سموه مقتطفات من أحاديث المغفور له الشيخ زايد عن مساعدة المحتاج ومد يد العون: قال المغفور له الشيخ زايد إن الله يعطي من يُحسن فإذا طلب المحتاج أعطوه وإذا طلب المديون ساعدوه.

الإنسان الذي يتمتع بإنسانية إذا فعل اليوم شيئاً طيباً ورآه في مجتمعه يعود بالخير فهذا يسر خاطره، وأضاف المغفور له الشيخ زايد عملنا الكثير وما زلنا مستمرين في عملنا.

نائب رئيس الدولة:

زايد باقٍ معنا بخيره حاضر معنا بعطائه

مستمرون على نهج زايد مهما كبرت التحديات

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN29032024000110011019ID1108037948

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث