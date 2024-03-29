«مالية الشارقة» تنال شهادة الآيزو في إدارة الصحة والسلامة المهنية

حصلت دائرة المالية المركزية بالشارقة، على شهادة المعيار الدولي لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية – ISO 45001:2018 من قبل المعهد البريطاني للمعايير BSI، بعد إنجازها لمتطلبات الحصول على الشهادة واجتيازها بنجاح لعمليات وزيارات التدقيق الميدانية الخاصة بالمواصفة التي تندرج شهادتها ضمن شهادات نظام الإدارة المتكامل.

وقالت عائشة الحوسني، مدير إدارة الخدمات المساندة في دائرة المالية المركزية، إن الدائرة تسعى بانتظام لترجمة رؤيتها وأهدافها الرامية لتحقيق الريادة والاستدامة المالية من خلال تعزيز مستويات الجودة والكفاءة في عملياتها وإجراءاتها الإدارية المختلفة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات المطبقة وأحدث المواصفات المعتمدة، ودعمها بالشهادات الإدارية العالمية المختلفة.

وأكد سعيد العواني، رئيس قسم الخدمات العامة في الدائرة، أن الارتقاء بمستوى الصحة والسلامة المهنية للموظفين وتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة، يتوافق مع جوهر القيم المؤسسية التي تتبناها الدائرة فيما يتعلق بالإيجابية والسعادة والولاء المؤسسي.

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