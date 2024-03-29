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«الإمارات لريادة الأعمال» تتعاون مع «ريست هيرو» لدعم الشركات الصغيرة

3/29/2024 7:18:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت جمعية الإمارات لريادة الأعمال، عن توقيع مذكرة تفاهم مع ((شركة ريست هيرو))، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تمكين ودعم رواد الأعمال الإماراتيين وتطوير منظومة ريادة العمال الوطنية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب هذه الاتفاقيات، ستتعاون الجمعية، وريست هيرو، في مجموعة مبادرات داعمة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الأغذية والمشروبات وقطاعات التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال التعاون الاستراتيجي، والفعاليات المشتركة، وبرامج دعم رواد الأعمال الإماراتيين الحصرية، وبرامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى هامش حفل التوقيع، قال سند المقبالي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لريادة الأعمال، إن الجمعية تحرص على بناء شراكات واعدة ومثمرة تعود بالنفع على رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي بدورها تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني. وأضاف: نثمن شراكتنا مع شركة ريست هيرو التي تدير منصة من المنصات الرائدة في مجال الطلبات عبر منصات التواصل الاجتماعي وتقدم مجموعة من الحلول المتكاملة العاملة بالذكاء الاصطناعي.

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