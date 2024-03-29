«الإمارات لريادة الأعمال» تتعاون مع «ريست هيرو» لدعم الشركات الصغيرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت جمعية الإمارات لريادة الأعمال، عن توقيع مذكرة تفاهم مع ((شركة ريست هيرو))، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تمكين ودعم رواد الأعمال الإماراتيين وتطوير منظومة ريادة العمال الوطنية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبموجب هذه الاتفاقيات، ستتعاون الجمعية، وريست هيرو، في مجموعة مبادرات داعمة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الأغذية والمشروبات وقطاعات التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال التعاون الاستراتيجي، والفعاليات المشتركة، وبرامج دعم رواد الأعمال الإماراتيين الحصرية، وبرامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى هامش حفل التوقيع، قال سند المقبالي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لريادة الأعمال، إن الجمعية تحرص على بناء شراكات واعدة ومثمرة تعود بالنفع على رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي بدورها تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني. وأضاف: نثمن شراكتنا مع شركة ريست هيرو التي تدير منصة من المنصات الرائدة في مجال الطلبات عبر منصات التواصل الاجتماعي وتقدم مجموعة من الحلول المتكاملة العاملة بالذكاء الاصطناعي.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN29032024000110011019ID1108037946
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.