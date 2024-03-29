أزمة تقاعد عالمية تلوح في الأفق

الخطاب السنوي للرئيس التنفيذي لـ ((بلاك روك)) يتبنّى ((براغماتية الطاقة)) وسط هجمات إثر موقفها من المناخ

حذر لاري فينك، الرئيس التنفيذي لدى ((بلاك روك))، من مواجهة العالم ((أزمة تقاعد)) تلوح في الأفق، تتطلب إعادة تفكير في المعاشات التقاعدية وأنماط العمل، في ضوء الطفرات الطبية التي تعزز إطالة العمر. وتأتي تحذيرات فينك، في سياق خطابه السنوي الذي يوجهه للرؤساء التنفيذيين والمستثمرين، ويحظى بمتابعة دقيقة.

وسلط فينك، الذي ساعدت خطاباته السابقة في تعزيز الاهتمام برأسمالية أصحاب المصلحة والتغير المناخي، الضوء على تقرير صادر عن الأمم المتحدة توقع تخطي عمر شخص من كل 6 سن الـ65 بحلول عام 2050، بارتفاع من 1 بين كل 11 شخصاً في 2019، ودعا فينك إلى زيادة عالمية في استغلال أسواق رأس المال لمساعدة الموظفين على الادخار للشيخوخة.

كما حذر رئيس ((بلاك روك))، من أن ارتفاع خطط المعاشات التقاعدية المحددة الاشتراكات قد اقترن بالضغط المتزايد على برنامج التقاعد الحكومي للضمان الاجتماعي، ليترك الولايات المتحدة غير مستعدة بشكل خاص للزيادة الهائلة في عدد المتقاعدين.

وقال فينك: ((نركز قدراً مهولاً من الطاقة في مساعدة الأشخاص على عيش حياة أطول، لكن لا يتم إنفاق حتى جزء بسيط من هذا الجهد لمساعدة الأشخاص على تحمل تكاليف تلك الأعوام الإضافية)). وتابع: ((واليوم في أمريكا، تتمثل رسالة التقاعد التي تبعث بها الحكومة والشركات لموظفيها فعلياً في الآتي: أنت مسؤول عن نفسك)).

وصف فينك عدم التوافق بين ما يدخره الأمريكيون وما سيحتاجون إليه بأنه مشكلة كبيرة وماسة، تحتاج فيها الحكومة وقادة الشركات إلى التوقف عن إنجاز الأعمال المعتادة، والخروج من عزلتهم للجلوس إلى الطاولة ذاتها وإيجاد حل لها.

يشار إلى أن أكثر من نصف الأصول البالغة قيمتها 10 تريليونات دولار وتديرها ((بلاك روك)) تتألف من مدخرات، تشمل صناديق معاشات تقاعدية للمؤسسات وخطط المعاش التقاعدي مُعرفة الإسهامات التي يطلق عليها ((401 (ك)))، إلى جانب حسابات شخصية.

يأتي التركيز الحديث لفينك على التقاعد إلى جانب جهود رامية لإيجاد حل وسط الحروب السياسية بشأن الاستثمار المستدام، وهو نهج أطلق عليه ((براغماتية الطاقة)).

تسببت خطابات فينك السابقة في استهداف ((بلاك روك)) في نقاشات عن التغير المناخي ومسؤوليات الشركات في الاستجابة له. كما فقدت الشركة تفويضات الاستثمار في الولايات التي يهيمن عليها الحزب الجمهوري، بدعوى أن الشركة ((عدائية)) تجاه الوقود الأحفوري، فيما تعرضت لانتقادات من نشطاء ينتمون للحزب الديمقراطي لعدم بذلها المزيد في الابتعاد عنه (أي الوقود الأحفوري).

وفي إيماءة إلى رحلاته التي أجراها إلى 17 دولة العام الماضي، أشار فينك إلى ازدياد تخطيط الساسة وأصحاب الأعمال حول العالم للاستثمار في النفط والغاز لأغراض أمن الطاقة، والطاقة الخضراء من أجل انتقال الطاقة.

وأضاف الرئيس التنفيذي: ((يؤمن هؤلاء القادة بحاجة العالم لكليهما، إنهم أكثر برغماتية بشأن الطاقة وليسوا عقائديين)). وأسهب: ((لن يدعم أحد إزالة الكربون إذا كان يعني التخلي عن تدفئة المنازل في الشتاء، أو تكييفها في فصول الصيف، أو إذا كانت تكلفة إنجاز هذا مفرطة الزيادة)).

وفينك ليس بمفرده في مخاوفه بشأن التقاعد، فقد مرر الكونغرس الأمريكي حزمتي إصلاح في الأعوام الخمسة الماضية، ترمي إلى أن تكون خطة 401 (ك) وخطط تقاعد أخرى أكثر شمولاً وفاعلية.

كما دأبت ثازوندا براون داكيت، الرئيسة التنفيذية لدى تي آي إيه إيه لخدمات التقاعد، لأعوام عدة على الحديث عن فجوة تبلغ 4 تريليونات دولار بين ما يحتاجه الأمريكيون لسن الشيخوخة وما يدخرونه بالفعل. وتحدثت داكيت، عن وجوب إلحاق الشركات موظفيها بخطة ادخار من شأنها توليد صندوق معاشات تقاعدية كبير، بدلاً من ترك مسألة الاستفادة من البرنامج وفق رغبة الأشخاص.

حوى خطاب لاري فينك حديثاً عن مشكلات أكثر ما طرح حلولاً عملية لها، لكنه أشار إلى إيجاد اليابان سبلاً لتشجيع الأشخاص على البقاء في العمل لمدة أطول، وكذلك إلى نظام مدخرات التقاعد الوطني الأسترالي، المعروف بضمان التقاعد الإلزامي، معتبراً إياهما ذوي تأثير كبير في خلق برامج معاشات أكبر حجماً يستفيد منها عدد أكبر من الموظفين.

وباعتباره جداً، وأمريكياً أيضاً، أكد لاري فينك وجوب فعل المزيد لمعالجة ارتفاع مستويات الإحباط في صفوف الشباب. وأضاف: ((إذا لم يساور أجيال المستقبل أمل في هذا البلد ومستقبلهم به، فلن تفقد الولايات المتحدة القوة التي تغري الأشخاص بالاستثمار فحسب، بل ستفقد البلاد أيضاً ما يجعلها أمريكا)).

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