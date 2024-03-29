صناديق الاستثمار في الـ«بيتكوين» لا تسحب الأموال من الذهب

بحوث تفند ادعاءات تحوّل المستثمرين إلى ((الذهب الرقمي))

سميت عملة ((بيتكوين)) المُشفرة ((الذهب الرقمي))، لكن النمو السريع لصناديق ((بيتكوين)) المتداولة في البورصة بالولايات المتحدة لم يكن سبباً وراء خروج تدفقات مالية من صناديق الذهب المتداولة في البورصة، وفقاً لبحث أجراه مصرف استثماري.

واعتباراً من 14 مارس، جمعت صناديق التداول في الـ ((بيتكوين)) بالبورصة على مستوى العالم، صافي 10.6 مليارات دولار على أساس سنوي، حتى بعد احتساب التدفقات الكبيرة الخارجة بقيمة 23.7 مليار دولار، والتي خرجت من ((بيتكوين تراست))، صندوق الاستثمار التابع لشركة ((غراي سكيل))، أكبر محرك للاستثمار في العملات الرقمية على مستوى العالم، وفقاً لبيانات صادرة عن ((جيه بي مورغان))، و((بلومبرغ)).

تصادفت طفرة الطلب التي تلت إطلاق الصندوق المادي الأول لتداول ((بيتكوين)) في البورصة الأمريكية، مع بيع حاد في صناديق التداول في الذهب، التي فقدت 7.7 مليارات دولار خلال المدة نفسها، حتى رغم صعود الذهب لأعلى مستوياته السعرية على الإطلاق، عند 2.200 دولار للأوقية.

وأدت التدفقات المتباينة لادعاءات بأن بعض المستثمرين يتحولون من الذهب الحقيقي إلى الذهب الرقمي، الذي أصبح خياراً يسهل الوصول إليه في شريحة البدائل بمحافظ التداول، إلى جانب الأسهم والسندات.

رغم ذلك، يشير تحليل أجراه ((جيه بي مورغان))، إلى عدم صحة هذه الفرضية، حيث تكشف البيانات، أن التدفقات المالية بدأت تخرج من صناديق الذهب المتداولة في البورصة في أبريل 2022. واستمر البيع منذ ذلك الحين بوتيرة متجانسة تقريباً، وبدون تسارع بسبب ظهور صناديق ((بيتكوين)) الفورية في البورصة الأمريكية.

وشهدت هذه الفترة سحب إجمالي 46 مليار دولار من صناديق الذهب، لكن بيانات مجلس الذهب العالمي تظهر ضخ مستثمري القطاع الخاص قدراً أكبر بكثير من الأموال في السبائك والعملات الذهبية، بلغ 229 مليار دولار، بين سبتمبر 2020 وديسمبر 2023. علاوة على ذلك، اشترت المصارف المركزية ذهباً بقيمة 155 مليار دولار إضافية، مع ازدياد تفضيل المركزي الصيني على سبيل المثال لزيادة المعدن في مخصصاته لاحتياطات النقد الأجنبي.

وفي هذا الصدد، يرى نيكولاوس بانيغيرتزوغلو، الخبير الاستراتيجي للسوق العالمية لدى ((جيه بي مورغان))، أن ((اتجاه التدفقات الخارجة من صناديق الذهب المتداولة في البورصة لا يعكس عزوف مستثمري القطاع الخاص، مثل الأفراد ومكاتب الأسر، عن الذهب، وإنما ابتعاداً عن صناديق الذهب المتداولة في البورصة وتوجهاً نحو السبائك والعملات المعدنية)).

ورغم أن بيانات مجلس الذهب العالمي تغطي فقط المدة حتى نهاية العام، إلا أن بانيغيرتزوغلو قال إن الأدلة المتناقلة تشير إلى تسارع الطلب على السبائك والعملات الذهبية منذ يناير، رغم منافسة صناديق ((بيتكوين)) في البورصة. وأرجع الخبير الاستراتيجي هذا التحول، إلى تغيرات سلوكية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وتابع: ((أصبح للخصوصية والحيازة المباشرة اعتبارات أكثر أهمية للمستثمرين في القطاع الخاص منذ الجائحة، ولصناديق المؤشرات المتداولة في الذهب نقطة ضعف هنا، مقارنة بحيازة السبائك والعملات، في الوقت نفسه، تخضع معاملات وحيازات الصناديق المتداولة في البورصة للتسجيل، وبذلك تفقد ميزة الخصوصية وإخفاء الهوية)).

واستطرد بانيغيرتزوغلو: ((في حالة سيناريو كارثي افتراضي يحاول فيه المستثمرون التحوط منه بشراء الذهب، فامتلاك شهادة بحيازة الذهب عن طريق صندوق في البورصة سيعرضك لمخاطر الطرف الآخر، وهو أقل جاذبية وأماناً مقارنة بالذهب الفعلي الملموس الذي يمكن تخزينه سراً)).

وبالنسبة للمصارف المركزية، أو في بعض الحالات على الأقل، كان الطلب على الذهب الفعلي مدفوعاً بالتلهف على الأصول، التي لا تخضع لمخاطر العقوبات الغربية، أو تكون واقعة تحت رحمة ترتيبات الإيداع التي يمكن للحكومات الغربية السيطرة عليها.

كما أشار تحليل ((جيه بي مورغان))، إلى أن الطلب على ((بيتكوين)) لم يكن قوياً هذا العام مثلما يوحي به التركيز على الصناديق المتداولة في البورصة، ما يقوض أي فرضية عن التوجه إلى ((بيتكوين)) بدلاً من الذهب.

ورغم اجتذاب صناديق ((بيتكوين)) صافي قدره 10.6 مليارات دولار، إلا أن المستثمرين باعوا ما قيمته 6 مليارات دولار من العملة المشفرة منذ بداية العام، بحسب أرقام جمعتها شركة ميساري لبيانات العملات المشفرة.

وقال بانيغيرتزوغلو، إن الأموال المتدفقة لصناديق الاستثمار الفوري في البيتكوين حديثة العهد، ولا تعكس بالضرورة دخول أموال جديدة لفضاء العملات المشفرة، لكنه تحول من المحافظ الرقمية التي كانت بحوزة مستثمرين أفراد لدى البورصات أو وسطاء التجزئة، إلى الحماية والراحة التنظيمية التي توفرها صناديق تداول البيتكوين الفوري في البورصة.

ويبدو أن مكاسب الذهب والـ((بيتكوين)) كانت مدفوعة بمتداولي الزخم، مثل مستشاري تداول السلع، الذين كانوا مشترين كباراً للعقود الآجلة المرتبطة بكلا الأصلين في الأشهر الأخيرة.

وأوضح جو كافاتوني، الخبير الاستراتيجي في السوق لدى مجلس الذهب العالمي: ((قد تدفع التدفقات البعض للاعتقاد في تحرك الأموال من صناديق الذهب إلى صناديق البيتكوين، لكن يتحتم عليك النظر في كل أشكال الاستثمار لرؤية الصورة الكاملة)). وتابع: ((ما زلنا نشهد تدفقات إيجابية من المصارف المركزية وفي السوق الموازية، ما ينبئ باستمرار استثمار الأشخاص في الذهب)).

يتفق بريان أرمور، مدير بحوث الاستراتيجيات السلبية في أمريكا الشمالية لدى ((مورنينغ ستار))، بشدة مع هذه النتائج. وقال: ((أنا متيقن من وجود عدد قليل من المستثمرين الذين يبتعدون عن الذهب ويتوجهون إلى بيتكوين، لكني لا اعتقد في ارتباط التدفقات الخارجة من الذهب بسطوع نجم صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة في حقيقة الأمر، لأن أي تفاعل بين الاثنين حالاً يعد محدوداً، وهو ما تشي به المحافظ الاستثمارية)).

وأضاف أرمور: ((يزداد صافي الطلب على الذهب في الواقع، لكن الأمر قد لا يكون على هذا النحو في هيكل الصناديق المتداولة في البورصة)).

يوافق بيتر سليب، كبير مديري المحافظ لدى ((سفن إنفستمنت مانجمنت))، مع هذا الرأي، قائلاً: ((مشترو الذهب هم مصارف مركزية في المقام الأول ومشترون تقليديون في الأسواق الناشئة مثل الصين والهند، وأجد صعوبة في تصديق شرائهم لبيتكوين بدلاً من الذهب)).

أما نيت غيراسي، رئيس مجلس إدارة ((إي تي إف ستور))، فيتفق مع نتائج التحليل، لافتاً إلى احتمالية تغير نصاب الأمور. وأضاف: ((ثمّة مجموعة متزايدة من المستثمرين الذين يعتبرون بيتكوين ذهباً رقمياً، خاصة صغار المستثمرين، وليس من المعقول الاعتقاد في أن صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة ستسحب الأموال بعيداً من صناديق الذهب مستقبلاً)).

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