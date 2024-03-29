منظمة التجارة العالمية: عصر رسوم التجارة الإلكترونية يبدأ 2026

خطوة إنهاء الإعفاء تبعث برسائل للحكومات والشركات للتأهب للنظام الجديد

توقعت رئيسة منظمة التجارة العالمية، أن يؤثر فرض رسوم جمركية للمرة الأولى على المنتجات الرقمية، مثل الأفلام على الإنترنت وتحميل البرامج، على المستهلكين والشركات في عام 2026، ما سيؤدي إلى زيادة الأسعار في بعض الدول.

وقالت نجوزي أوكونجو-إيويالا، إن بعض الحكومات سترفض تمديد الإعفاء البالغ مدته 30 عاماً عند انتهائه خلال عامين، والتمديد الإضافي يتطلب إجماعاً من الأعضاء.

وقالت رئيسة منظمة التجارة العالمية لصحيفة فايننشال تايمز: ((لا اعتقد أن الأعضاء مستعدون للمضي في مناقشة هذا الأمر كل عامين، لذا وافقوا على هذا الموعد.. ما يرسل إشارات إلى الشركات بشأن ما يلزم القيام به.. وعامان فترة زمنية مناسبة جداً)).

وتأمل بعض الاقتصادات النامية، مثل: الهند، وإندونيسيا، وجنوب أفريقيا، في أن تسهم الرسوم الجمركية عبر الإنترنت في زيادة إيراداتها الضريبية بشكل كبير، لكن يرى أعضاء آخرون في منظمة التجارة العالمية، أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتحد القدرة التنافسية مع تمرير هذه الرسوم إلى المستهلكين.

ولا تزال المجموعات التجارية، التي سعت لتمديد تعليق رسوم التجارة الإلكترونية، خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد كل عامين هذا الشهر، تأمل في أن يواصل أعضاء منظمة التجارة العالمية التمديد خلال الاجتماع المقبل في الكاميرون عام 2026.

وقال التحالف العالمي للخدمات، الذي يمثل شركات من مختلف القطاعات، إن الرسوم الجمركية على البث الإلكتروني ستؤدي لارتفاع تكاليف كل أشكال التجارة الرقمية، وستقلل تنافسية الشركات المعتمدة على الأدوات الرقمية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

إلا أن إندونيسيا وافقت فقط على التمديد لمدة عامين بعد مكالمة هاتفية في وقت متأخر من الليل بين ((أوكونجو-إيويالا)) ووزيرة المالية ((سري مولياني إندراواتي))، مع اقتراب اختتام المؤتمر، وفقاً للمسؤولين الحاضرين. ويشار إلى أنهما كانتا زميلتين سابقتين في البنك الدولي.

كما أن الهند، التي دعت باستمرار إلى إنهاء الوقف المؤقت، قبلت بالتمديد في الساعات الأخيرة فقط.

وتعتقد هذه الدول، إلى جانب دول نامية أخرى مثل: جنوب أفريقيا، وباكستان، أنها تخسر عائدات ضريبية، لأن غالبية المنتجات الرقمية مستوردة من دول أكثر ثراء. وتعمل إندونيسيا حالياً على تصميم نظام لفرض الرسوم على السلع الرقمية.

وأكدت أوكونجو-إيويالا إيويالا، أن العديد من الحكومات ستستمر في إعفاء رسوم التجارة الإلكترونية حتى بعد عام 2026. وتعد الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي ومعظم دول أمريكا اللاتينية، من بين أكثر من 80 دولة تتفاوض على وقف طوعي لرسوم التجارة الإلكترونية.

وقالت أوكونجو-إيويالا: ((من يرغب في الاستمرار بعدم فرض رسوم جمركية على عمليات البث الإلكترونية يمكنه القيام بذلك.. لا شيء يمنعهم)). وحثت الحكومات من خلال بعثاتهم في منظمة التجارة العالمية بجنيف، على تعزيز العمل بشأن منتجات التجارة الإلكترونية التي يجب فرض رسوم عليها. وأضافت أنه ((يجب اتخاذ القرارات بناء على الحقائق)).

وتشير الدراسات التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها، إلى أن الدول النامية ستتأثر بشكل أكبر مقارنة بالدول المتقدمة إذا تم فرض رسوم، لأنها ستفقد الوصول إلى الأدوات الرقمية التي تعزز الإنتاجية.

واقترحت أوكونجو-إيويالا، أن تساعد الاجتماعات الوزارية السنوية في منع المساومات التي شهدها المؤتمر الوزاري الثالث عشر. وقالت إن الفترات الطويلة بين الاجتماعات تؤدي إلى مزيد من المشاكل.

وأضافت أنه يجب على الوزراء تخصيص الوقت لمناقشة القضايا التي تؤثر على التجارة، ولا تشمل هذه التحديات التجارة الرقمية فحسب، ولكن تشمل أيضاً تغير المناخ وارتفاع عدد الدول التي تستخدم مخاوف الأمن الاقتصادي كمبرر لتقييد التجارة.

رغم ذلك، رفضت أوكونجو-إيويالا، الانتقادات الموجهة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر، الذي فشل في إحراز تقدم كبير في قضايا مثل حظر إعانات الصيد الجائر، وخفض الإعانات الزراعية، مشيرة إلى أن الأعضاء قد اتفقوا على زيادة التعريفات الجمركية تدريجياً للدول الأكثر فقراً التي تخرج من فئة ((أقل البلدان نمواً)) لمساعدتها في جهودها التنموية.

ومع ذلك، قالت أوكونجو-إيويالا، إنها متفائلة بشأن تحديد موعد نهائي بحلول نهاية العام لإصلاح آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، حيث منعت الولايات المتحدة في عام 2019 تعيين المحكمين في لجان الاستئناف، ما سمح للدول الأعضاء بتجنب العقوبات الملزمة.

وبعد الانتخابات في الهند والولايات المتحدة في وقت لاحق من العام، أعربت أوكونجو-إيويالا، عن تفاؤلها بأنه سيكون هناك بشكل عام مساحة أكبر من المرونة ونهج بناء بشكل أكبر بشأن هيئة الاستئناف وغيرها من القضايا.

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