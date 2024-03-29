سوق دبي يقفز 4.6 % في 3 أشهر بمكاسب 42.8 مليار درهم

شهد سوق دبي المالي أداءً قوياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، ليأتي ضمن أفضل البورصات الخليجية في مستويات النمو، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى النتائج القوية للشركات والبنوك عن عام 2023، فضلاً عن الإدراجات الجديدة.

وأظهر رصد ((البيان))، صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 4.59% منذ بداية 2024، ليقفز من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، وصولاً إلى 4246.27 نقطة في آخر جلسات مارس، ليربح رأسماله السوقي نحو 42.8 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 687.5 مليار درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي، إلى 730.3 مليار درهم بآخر جلسات مارس 2024.

مؤشراتوجاء سوق دبي المالي، ضمن مؤشرات الأسواق الخليجية التي شهدت ارتفاعاً في الأداء الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، حيث ارتفع مؤشر بورصة الكويت 8.1%، وبورصة السعودية 5.3%، والبحرين 4.8% وسوق دبي 4.6% وبورصة مسقط 4.2%، في المقابل تراجعت بورصة قطر 6.1%، والبحرين 1.73%، وسوق أبوظبي 3.65%.

وتصدر سهم ((بي أتش أم كابيتال))، ارتفاعات سوق دبي خلال 3 أشهر بـ76.97%، وارتفعت أسهم الاستشارات المالية الدولية 62.86%، والاتحاد العقارية 45.2%، وتكافل الإمارات 40.7%، وباركن 38.1%، ودبي التجاري 36%، والصناعات الوطنية القابضة 31.9%، وزاد سالك 20.26%، وجي إف إتش المالية 18.1%، وديار للتطوير 16.96%، وإعمار للتطوير 16.6%، وبنك المشرق 15.1%، والإمارات الإسلامي 14.9%، والرمز 14.3%، ودو 11.4%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب، نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار ناهز 1.8 مليار درهم خلال 3 أشهر، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 8.7 مليارات درهم مقابل مبيعات بنحو 6.8 مليارات درهم.

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم الوثبة الوطنية للتأمين 48.6%، وإي أس جي 34.6%، والوطنية للسياحة والفنادق 33.5%، والمستثمر الوطني 27.65%، والشارقة للتأمين 27.4%، وزاد الخليج الاستثمارية 25.6%، وجلفار 23.7%، وجي أف أتش المالية 19.9% خلال 3 أشهر.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية، سيولة خلال 3 أشهر ناهزت 93.24 مليار درهم، موزعة بواقع 68.95 مليار درهم في سوق أبوظبي، و24.3 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 27.3 مليار سهم، عبر تنفيذ مليون و469 ألف صفقة.

أداء شهري

وعلى مستوى الأداء الشهري، اجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة خلال مارس الجاري بنحو 30.7 مليار درهم، توزعت السيولة بواقع 21.07 مليار درهم في سوق أبوظبي و9.6 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 9.4 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 481.3 ألف صفقة. وتصدر سهم ((إعمار العقارية))، النشاط في سوق دبي، جاذباً نحو 1.65 مليار درهم، ثم ((دبي الإسلامي)) بسيولة 850.6 مليون درهم، تلاه ((المشرق)) 782.1 مليون درهم، و((إعمار للتطوير)) 776.6 مليون درهم. واستحوذ سهم ((العالمية القابضة))، على النصيب الأكبر من تداولات سوق أبوظبي خلال مارس بنحو 4.55 مليار درهم، ليقفل عند 399.5 درهم، تلاه ((ألفا ظبي)) جاذباً نحو 1.8 مليار درهم، ثم ((أي آند)) 1.37 مليار درهم و((أبوظبي الأول)) 1.15 مليار درهم.

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