الإمارات وجهة عالمية للمعارض والمؤتمرات والفعاليات

تشهد دبي والإمارات خلال شهر أبريل المقبل مجموعة كبيرة من الأحداث والفعاليات العالمية التي ترسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والابتكار في المجالات كافة.

وتعد الإمارات من أهم الوجهات العالمية على مستوى استضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة على مدار العام، حيث ستشهد الدولة في شهر أبريل المقبل سلسلة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية والصحية والعلمية والرياضية والثقافية ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة، وتستقطب دبي العديد من الفعاليات العالمية، لتعكس النشاط الكبير الذي تشهده الإمارة في هذا المجال.

((الآلات تستطيع أن ترى))

وتستقطب قمة ((الآلات تستطيع أن ترى 2024))، التي ستقام في متحف المستقبل بدبي، بتاريخ 17 أبريل المقبل، أكثر من 5000 من الباحثين ورواد الأعمال والمستثمرين والفرق من الشركات الناشئة والمهتمين بالتكنولوجيا.

ويحظى الحدث بدعم من شركات مبتكرة مثل ((إنفيديا)) و((معهد الابتكار التكنولوجي)) و((كور42)) و((انتماء)) و((فعاليات دبي للأعمال)) و((جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي)) و((طيران الإمارات)).

((مهرجان المستقبل))

وتستضيف دبي يومي 24 و25 أبريل المقبل بمدينة إكسبو دبي، الدورة الافتتاحية لـ((مهرجان المستقبل)) في منطقة الشرق الأوسط تحت شعار ((العام الذي يغير فيه الذكاء الاصطناعي حياتك))، وذلك بمشاركة أبرز المبتكرين والعقول المبدعة من مختلف أنحاء العالم.

((الشرق الأوسط للطاقة))

ويشهد معرض الشرق الأوسط للطاقة مشاركة أكثر من 250 متحدثاً في فعاليات دورته الـ49 التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي من 16 ولغاية 18 أبريل المقبل.

ويركز المعرض بشكل أساسي على تسريع وتيرة التحول العالمي نحو اعتماد الطاقة المتجددة، واستكشاف الفرص لتحقيق الاستدامة والحياد الكربوني.

((الشرق الأوسط للطلاء))

ويترافق في التوقيت نفسه (16 - 18 أبريل) انعقاد معرض الشرق الأوسط للطلاء، في مركز دبي التجاري العالمي، وهو الحدث الذي يجمع مختلف الجهات المعنية في قطاع الطلاء في المنطقة منذ 29 عاماً، ويوفر منصة مثالية للتواصل والتفاعل وعقد الصفقات بين المصنعين وموردي المواد الخام والموزعين والمشترين والأخصائيين الفنيين (مثل خبراء وضع تراكيب الطلاء). ويتيح المعرض للزوار فرصة لقاء أكثر من 200 علامة طلاء رائدة من مختلف أنحاء العالم ضمن خمس فئات، هي المواد الخام والمواد الكيميائية، ومعدات الإنتاج والتغليف ومستلزمات المخابر، ومعدات الاختبار والقياس، وآلات المصانع، وجميع خطوط الإنتاج الأخرى.

وتسلط دورة عام 2024 الضوء على المنتجات والعروض التقديمية للشركات، حيث يشهد اليومان الأول والثاني إقامة 14 جلسة تقدم فيها الشركات العارضة أحدث منتجاتها وابتكاراتها في قطاع الطلاء خلال عروض تقديمية تجارية مدة كل منها 20 دقيقة، ما يتيح للحضور فرصة طرح الأسئلة بصورة مباشرة على الجهات العارضة، وإبرام صفقات تلبي احتياجاتهم.

((جيسيك جلوبال))

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي معرض ومؤتمر ((جيسيك جلوبال 2024))، الذي يعقد في الفترة من 23 – 25 أبريل. وتركز دورة المعرض لعام 2024 على خمسة مجالات رئيسية، بما في ذلك الأمن الحكومي، والمسار المالي، ومسار الرعاية الصحية، و((مؤتمر كبار مسؤولي أمن المعلومات)) المخصص لاستكشاف المخاطر التي يسببها المخترقون المدعومون من الدول، بالإضافة إلى الحديث حول التهديدات الداخلية والمجموعات المنظمة للاختراقات الإلكترونية، و((قبة المعلومات الحساسة)) التي تتيح للحضور الحصول على معلومات حول الوسائل المتطورة لتحديد المخاطر السيبرانية والاستجابة لها والحد منها في الخدمات الأساسية، مثل قطاعات الاتصالات والطيران والنقل والطاقة.

وتستعد النسخة الثالثة عشرة من المعرض الرائد في مجال الأمن السيبراني، لاستقبال أكثر من 20 ألف زائر، و750 من أبرز الشركات العارضة في العالم، وفي مقدمتها ((هواوي)) و((هانيويل)) و((دو)) و((مايكروسوفت)) و((غوغل كلاود سكيورتي)) و((كاسبرسكي))، إلى جانب كل من ((كلاود فلير)) و((كواليس)) و((بانتيرا))، إضافة إلى أكثر من 350 متحدثاً متخصصاً في مجال أمن المعلومات، و1000 مخترق أخلاقي من أكثر من 130 دولة على مدار ثلاثة أيام.

((طاقة المستقبل))

وتنعقد في أبوظبي فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 في الفترة من 16 و18 أبريل المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويتوقع أن تستقطب القمة حوالي 400 جهة عارضة وما يزيد على 30 ألف زائر إلى جانب استضافة أكثر من 350 متحدثاً حول مواضيع الطاقة الشمسية والنفايات البيئية والمياه والطاقة النظيفة والمناخ والبيئة والمدن الذكية.

وتشهد دورة هذا العام إضافة ثلاثة منتديات جديدة حول آليات ضبط معدّل ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، والتمويل الأخضر، والتنقل الكهربائي.

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