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أقوى بداية عام للأسهم العالمية منذ 2019

3/29/2024 7:18:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت أسواق الأسهم حول العالم أقوى صعود في بداية عام في 5 سنوات، بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي، وآمال بتحقيق الاقتصاد الأمريكي الهبوط الناعم.

وارتفع مؤشر ((إم إس سي آي)) للأسهم العالمية بنسبة 7.7% هذا العام، وهي الوتيرة الأكبر منذ 2019، بدعم من مؤشر الأسهم الأمريكية ((ستاندرد آند بورز 500)) الذي أغلق عند مستويات قياسية مرتفعة في 22 جلسة في الربع الأول.

كما دفعت طفرة الذكاء الاصطناعي مكاسب أسواق الأسهم، إذ أضافت صانعة الرقائق ((إنفيديا)) أكثر من تريليون دولار لقيمتها السوقية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهو ما يعادل نحو 20 % من إجمالي المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم العالمية خلال تلك الفترة.

وتفوق أداء الأسهم على السندات بأكبر فارق عن أي ربع سنوي منذ عام 2020، رغم تراجع توقعات المتداولين بتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سريعاً نحو خفض الفائدة.

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