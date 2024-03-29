تضخّم فرنسا وإيطاليا يدعم خطط خفض الفائدة الأوروبية

تراجع معدل التضخم في فرنسا خلال مارس الجاري إلى أدنى من 3%، للمرة الأولى منذ عامين ونصف العام، فيما أعلنت إيطاليا عن تراجعه إلى أقل من المتوقع، ما يؤكد الاتجاه الذي رجّح كفة البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد بأوروبا خلال مارس الجاري بنسبة سنوية بلغت 4.2%، بعد أن بلغ معدل التضخم في الشهر السابق عليه 3.2%، حسبما أفاد المعهد الوطني الفرنسي للاحصاء والدراسات الاستراتيجية.

وتوقع خبراء، استطلعت وكالة ((بلومبرج)) للأنباء آراءهم، أن يصل معدل التضخم الشهر الجاري إلى 2.8%.

وفي إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في التكتل، تراجع معدل التضخم بالفعل إلى أقل من 2% في أكتوبر.

وكشفت البيانات، أمس، تسارع المعدل إلى 1.3% من 0.8% في فبراير، لكن هذا كان أقل من 1.5% المتوقعة.

من المتوقع أن تظهر قراءات الأسبوع المقبل تراجعاً طفيفاً في معدل عملة التكتل المكون من 20 دولة إلى 2.5%، بينما يتوقع خبراء ((بلومبرغ)) التراجع إلى 2.3%، وهو ما يمثل أحدث البيانات.

ومع اقتراب معدل التضخم من نسبة 2% التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي، دعم معظم صانعي القرار السياسي إشارات رئيسة البنك كريستين لاجارد إلى أن أول خفض لسعر الفائدة سيأتي في يونيو المقبل.

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