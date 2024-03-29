ارتفاع عدد السياح الصينيين الوافدين للإمارات

كشفت بيانات من وكالات السفر عبر الإنترنت الصينية بما في ذلك ((سي تريب)) و((تونج تشانج)) و((زوزوتشي)) عن ارتفاع كبير في عدد السياح الصينيين المتوافدين إلى الإمارات، وفقًا لموقع ((سكيفت)) السياحي.

ونقل الموقع عن سيينا باروليس-كوك، مديرة التسويق والاتصالات(دراجون تريل) قولها: ((إن سياسة الإعفاء من تأشيرة الإمارات للزائرين الصينيين، إلى جانب روابط الرحلات الجوية القوية، تساهم في جاذبيتها)).

وخلال العام الماضي، تم تعيين الممثلة الصينية Liu Yifei سفيرة للسياحة في أبوظبي، وأصدرت إدارة ثقافة وسياحة أبوظبي مقطع فيديو ترويجياً ظهرت فيه الممثلة الصينية، والذي حصد 7.9 ملايين مشاهدة وتم مشاركته 32 ألف مرة في غضون أسبوع واحد .

وتوقعت أبحاث أكسفورد إيكونوميكس أن الشرق الأوسط سيقود الانتعاش العالمي في السياحة الوافدة من الصين هذا العام، إذ تظهر بيانات ((فروارد كيز)) زيادة عدد الوافدين الصينيين إلى الشرق الأوسط بما تجاوز مستويات 2019.

ويشير الموقع إلى أن دول جنوب شرق آسيا تتسابق لجذب السياح الصينيين، عبر الإعفاء من التأشيرة.

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