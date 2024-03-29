عقارات دبي تسجل أفضل أداء في تاريخها

سجلت مبيعات عقارات دبي خلال الربع الأول نمواً 22.1 %، مقارنة بالربع الأول من 2023، وتعبر هذه النتائج الاستثنائية عن الوضع الراهن للسوق العقاري في الإمارة، والذي يشهد مزيجاً من العوامل الإيجابية التي تعزز من جاذبيته وترفعه إلى قمم أعلى.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مبيعات الربع الأول تعتبر أفضل ربع أول في تاريخ عقارات دبي، حيث بلغت 108.7 مليارات درهم نتجت عن 36699 صفقة، بنمو 22.1 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، والذي بلغت فيه المبيعات 89 مليار درهم عبر 30900 صفقة.

وبلغ حجم التصرفات العقارية في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري 165.6 مليار درهم عبر 54.4 ألف صفقة صفقة محققة نمواً 5.5 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والذي بلغت فيه التصرفات 157 مليار درهم عبر 38.7 ألف صفقة.

واستحوذت المبيعات الجاهزة على الحصة الأكبر بواقع 16501 صفقة بقيمة 64.9 مليار درهم (59.7 % من الإجمالي)، وفيما بلغت قيمة المبيعات على المخطط 43.7 مليار درهم (40.2 % من الإجمالي) عبر 20198 صفقة.

وحلت منطقة الخليج التجاري في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 6.4 مليارات درهم مع 2901 صفقة، وجاءت ثانياً نخلة جميرا عبر 418 صفقة بقيمة 5 مليارات درهم، وثالثاً منطقة قرية جميرا الدائرية عبر 4014 صفقة بقيمة 4.7 مليارات درهم، ورابعاً منطقة برج خليفة عبر 1166 صفقة بقيمة 4.4 مليارات درهم، وخامساً منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني عبر 41 صفقة بقيمة 4.3 مليارات درهم.

واستحوذت منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني على أعلى صفقتي بيع خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تم بيع قطعتي أرض الأولى بقيمة 3.5 مليارات درهم والثانية بقيمة 691 مليون درهم، إلى جانب صفقة بيع فيلا في مدينة محمد بن راشد ديستريكت 1 بقيمة 146 مليون درهم، كما بيعت فيلا على المخطط في جميرا باي بقيمة 140 مليون درهم.

وارتفعت مبيعات السوق العقارية خلال مارس 2024 بنسبة 7.2 % على أساس سنوي، إلى 36.67 مليار درهم، وهي أعلى قيمة لشهر مارس على الإطلاق، مقابل 34.2 مليار درهم موزعة على 12 ألف صفقة في نفس الشهر من العام الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز