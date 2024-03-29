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بفوز مثير على سيمبا التنزاني..الأهلي المصري يضع قدماً في نصف نهائي دوري الأبطال

3/29/2024 7:18:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق الأهلي المصري انتصارا مهما، مساء الجمعة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، خارج ملعبه، أمام سيمبا التنزاني.

ووضع الأهلي قدما في نصف نهائي "بطولته المفضلة"، دوري أبطال إفريقيا، وانتصر بنتيجة 1-0، بفضل لاعبه الشاب أحمد نبيل كوكا، الذي سجل هدفه الأول بقميص الأهلي.

وسيستضيف الأهلي نادي سيمبا في مباراة العودة بالقاهرة، يوم 5 أبريل المقبل، حيث سيكفيه التعادل للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن ممثل العرب الثاني المتبقي في البطولة، الترجي التونسي، سيستضيف أسيك ميموساز الكوت ديفواري، مساء السبت.


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