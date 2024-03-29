صندوق النقد الدولي يوافق على زيادة البرنامج الأصلي لمصر بنحو 5 مليارات دولار

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الجمعة إن المجلس التنفيذي للصندوق أكمل المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، مضيفا أنه وافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو خمسة مليارات دولار.
وذكر أن هذا يسمح للسلطات المصرية بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار على الفور.
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