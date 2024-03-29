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وفد إسرائيلي رفيع المستوى يعتزم استئناف مفاوضات غزة

3/29/2024 7:18:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قررت إسرائيل مواصلة المحادثات لمحاولة التوصل إلى اتفاق لتسهيل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس والتوصل لوقف لإطلاق النار في حرب غزة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "الجمعة"، أن وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى سيتوجه إلى قطر ومصر في الأيام المقبلة.

وأضاف المكتب، دون أن يتطرق لمزيد من التفاصيل، أن نتنياهو أكد لفريق التفاوض الإسرائيلي، بقيادة رئيس جهاز المخابرات الخارجية الموساد ورئيس جهاز المخابرات الداخلية الشين بيت، أنه سيكون لديهم مجال للمناورة في المفاوضات.

وتتوسط الولايات المتحدة وقطر ومصر بين إسرائيل وحماس منذ أسابيع من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب غزة وتبادل للرهائن الذين تم نقلهم من إسرائيل إلى غزة بأسرى فلسطينيين.

وحسب تقارير إعلامية، كانت أوامر قد صدرت لجميع أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض تقريبا بالعودة من قطر قبل بضعة أيام بعد أن رفضت حماس اقتراح تسوية قدمته الولايات المتحدة.

وتصر حركة حماس على وقف شامل لاطلاق النار يشمل انسحابا اسرائيليا كاملا من قطاع غزة.
وترفض إسرائيل ذلك لأنها تخشى من أن تتمكن حماس من الاحتفاظ بالسلطة في قطاع غزة وتنفيذ هجوم آخر ضد إسرائيل، كما أن هدف إسرائيل المعلن في الحرب الحالية هو القضاء على حماس.

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