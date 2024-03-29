بايدن يعترف بما يكابده الأمريكيون العرب من ألم بسبب غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن "الجمعة" إن هناك شعوراً "بالألم يحس به" كثيرون من العرب الأمريكيين بسبب الحرب في غزة وبسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل وهجومها العسكري الذي أثار غضب العرب والمسلمين والناشطين المناهضين للحرب.
وحث كثيرون من المسلمين والعرب في الولايات المتحدة الرئيس الديمقراطي على الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار ووقف بيع الأسلحة لإسرائيل واستخدام نفوذها لحماية أرواح المدنيين مع تكشف أزمة إنسانية في غزة.
وقال بايدن في إعلان أصدره البيت الأبيض بمناسبة شهر التراث العربي الأمريكي "يتعين علينا التوقف أيضا للتفكير في الألم الذي يشعر به كثيرون من أفراد الجالية الأمريكية العربية بسبب الحرب في غزة".
وأضاف أنه ينتابه شعور "بالحزن الشديد" بسبب المعاناة.
وقال بايدن إنه يعمل على تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يستمر ستة أسابيع على الأقل.
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