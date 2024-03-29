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150 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة

3/29/2024 7:08:21 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN / أدى نحو 150 ألف مصل مساء اليوم الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن نحو 150 ألف مصل أدوا العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة ومنعه دخول آلاف المواطنين من الضفة الغربية، ومنع مئات الشبان المقدسيين من الصلاة في المسجد.

وانتشرت قوات الاحتلال عند أبواب الأقصى وفي البلدة القديمة، وفتشت عددا من الشبان ودققت في هوياتهم، تزامنا مع توافد المصلين للمسجد الأقصى.

وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة عند طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

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